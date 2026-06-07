Зеленский встретится с ведущими европейскими лидерами в Лондоне: названа причина

Зеленский проведет встречу с лидерами европейских стран для обсуждения военных вопросов.

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Встреча Зеленского с европейскими лидерами / Фото: Telegram / Андрей Ермак

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Лондон принимает E3 и Зеленского на переговоры

Визит происходит после отказа Путина от переговоров

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Британский премьер Кир Стармер в воскресенье, 7 июня, примет в Лондоне президента Украины Владимира Зеленского, французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом агентству dpa сообщили в Даунинг-стрит.

По данным журналистов, украинский глава государства прибудет в Соединенное Королевство вместе с европейскими партнерами именно в этот день.

"Это происходит после того, как в субботу состоялся масштабный удар украинских дронов по Санкт-Петербургу, второму по величине городу России, что подчеркивает растущую способность Киева наносить удары вглубь территории России. О жертвах пока не сообщалось", — говорится в материале.

Также напоминается, что в пятницу российский диктатор Владимир Путин отклонил предложение Зеленского о личных переговорах по поводу войны, которая длится уже более четырех лет, заявив, что не видит "смысла" в такой встрече.

Агентство отмечает, что страны формата E3 рассматриваются как одни из самых последовательных сторонников поддержки Украины. В материале подчеркивается, что Великобритания и Франция фактически возглавляют инициативу так называемой коалиции добровольцев , призванной обеспечить Украине долгосрочные гарантии безопасности в рамках будущего мирного процесса.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о приостановке трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, отметив отсутствие прогресса, однако выразил готовность вернуться при наличии реальных перспектив. Он также опроверг, что США якобы оказывали давление на Киев в переговорном процессе, и подчеркнул, что эта война может быть завершена только с помощью дипломатии.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил формат Е3 с лидерами Великобритании, Франции и Германии, подчеркивая важность поддержки со стороны Европы в мирных переговорах. Он ожидает ответа США относительно возможных новых встреч, отмечая, что Вашингтон сейчас сосредоточен на ситуации с Ираном и это влияет на динамику переговорного процесса

Как ранее сообщал Главред, Марко Рубио рассказал, что после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым получил послание от президента России Владимира Путина, адресованное президенту США Дональду Трампу, и уже передал его.

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