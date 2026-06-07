Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Зеленский встретится с ведущими европейскими лидерами в Лондоне: названа причина

Дарья Пшеничник
7 июня 2026, 09:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зеленский проведет встречу с лидерами европейских стран для обсуждения военных вопросов.
Зеленский встретится с ведущими европейскими лидерами в Лондоне: названа причина
Встреча Зеленского с европейскими лидерами / Фото: Telegram / Андрей Ермак

Главное из новости:

  • Лондон принимает E3 и Зеленского на переговоры
  • Визит происходит после отказа Путина от переговоров

видео дня

Британский премьер Кир Стармер в воскресенье, 7 июня, примет в Лондоне президента Украины Владимира Зеленского, французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом агентству dpa сообщили в Даунинг-стрит.

По данным журналистов, украинский глава государства прибудет в Соединенное Королевство вместе с европейскими партнерами именно в этот день.

"Это происходит после того, как в субботу состоялся масштабный удар украинских дронов по Санкт-Петербургу, второму по величине городу России, что подчеркивает растущую способность Киева наносить удары вглубь территории России. О жертвах пока не сообщалось", — говорится в материале.

Также напоминается, что в пятницу российский диктатор Владимир Путин отклонил предложение Зеленского о личных переговорах по поводу войны, которая длится уже более четырех лет, заявив, что не видит "смысла" в такой встрече.

Агентство отмечает, что страны формата E3 рассматриваются как одни из самых последовательных сторонников поддержки Украины. В материале подчеркивается, что Великобритания и Франция фактически возглавляют инициативу так называемой коалиции добровольцев , призванной обеспечить Украине долгосрочные гарантии безопасности в рамках будущего мирного процесса.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о приостановке трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, отметив отсутствие прогресса, однако выразил готовность вернуться при наличии реальных перспектив. Он также опроверг, что США якобы оказывали давление на Киев в переговорном процессе, и подчеркнул, что эта война может быть завершена только с помощью дипломатии.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил формат Е3 с лидерами Великобритании, Франции и Германии, подчеркивая важность поддержки со стороны Европы в мирных переговорах. Он ожидает ответа США относительно возможных новых встреч, отмечая, что Вашингтон сейчас сосредоточен на ситуации с Ираном и это влияет на динамику переговорного процесса

Как ранее сообщал Главред, Марко Рубио рассказал, что после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым получил послание от президента России Владимира Путина, адресованное президенту США Дональду Трампу, и уже передал его.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Немецкое информационное агентство (DPA)

Deutsche Presse-Agentur — крупнейшее немецкое информационное агентство. Выпускает новости на немецком, английском, испанском и арабском языках и в нескольких форматах. Они охватывают все классические категории: политику, бизнес и экономику, общественные интересы, спорт, искусство и культуру / развлечения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Лондон Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Кир Стармер Фридрих Мерц
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

11:31Война
РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС: существует угроза ракетного удара

РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС: существует угроза ракетного удара

10:29Война
Зеленский встретится с ведущими европейскими лидерами в Лондоне: названа причина

Зеленский встретится с ведущими европейскими лидерами в Лондоне: названа причина

09:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

У Путина впервые заявили о поражении в войне: Кремль готовит 3 сценария, какова роль Украины

У Путина впервые заявили о поражении в войне: Кремль готовит 3 сценария, какова роль Украины

Китайский гороскоп на сегодня, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

Китайский гороскоп на сегодня, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

Последние новости

11:31

Украина в мае освободила больше территорий, чем захватила РФ: в ISW раскрыли цифры

11:25

Даже старая сковородка будет блестеть как новая: что нужно сделать

11:16

Таро-гороскоп на 8–14 июня: Овнам — прорыв, а Рыбам — финансовый успех

11:14

"Мы искренне рады возвращению пленных", — Буданов о моментах радости во время войны

10:44

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Близнецам — долги, Скорпионам — осторожность

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
10:41

"Не обращаю внимания": неузнаваемая Мартыновская сделала заявление по поводу внешности

10:29

РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС: существует угроза ракетного удара

09:46

"Зачем жениться": Никитин удивил признанием о романе с Билык

09:41

Зеленский встретится с ведущими европейскими лидерами в Лондоне: названа причина

Реклама
09:36

РФ атаковала жилые дома, храм и инфраструктуру в Одесской области - деталиФото

08:48

Гороскоп на завтра, 8 июня: Весам — выгода, Водолеям — награда

08:47

Китай начал специальную морскую операцию вблизи Тайваня: что известно

08:45

Догадываются не все: как сказать "лагерь" на украинском - меткие варинаты

08:10

Почему Россия проиграла ещё до окончания войны — объяснение Коваленкомнение

08:07

Картофель больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

07:32

Россия атаковала областной центр: вспыхнул пожар, частично исчез свет

04:53

Пятна от клубники исчезают с одежды за 20 минут: простое средство творит чудеса

04:11

Предупреждение или обычная случайность: что означает, если в церкви погасла свеча

04:00

Тест на IQ: нужно найти 12 различий на картинке мальчика-пирата за 29 с

03:31

Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участкеВидео

Реклама
03:03

Название, состав и ещё две детали: что нужно проверять на упаковке корма для кошекВидео

01:50

Астронавты NASA готовятся к срочной эвакуации с МКС: в чем причина

06 июня, суббота
23:35

Автокатастрофа в Киеве: школьник трагически погиб в страшном ДТП

23:34

Популярный Голливудский актер изменился до неузнаваемостиВидео

22:58

Опять балуется: хищный Галкин убил на повал новым смелым фото

22:33

Баллистика достанет до Москвы: детали о новой украинской дальнобойной ракете

22:18

Зарплаты до 44 тысяч грн: когда украинцам ждать роста доходов

21:49

Секрет прекращения войны в Украине раскрыт: одно решение может изменить все

21:24

Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку - военный омбудсмен

20:31

В Киеве назвали пляжи, где вода опасна для купания - список

20:29

Зелень без сушилки: как сохранить цвет и аромат лука до самой зимы

20:27

"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

19:28

Секрет идеальных роз: простой сосед спасёт куст от гибели и черной пятнистостиВидео

19:27

"Иду по обломкам жизни": атака РФ по Львову повредила квартиру известной певицы

19:19

РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:10

Кремль ищет новый повод для скандала: Коваленко об атаке в Азовском моремнение

18:41

Роскошная Анита Луценко рассказала, что делает для красоты: восемь правил

18:32

Их дом наполнен любовью — какие знаки зодиака являются заботливыми бабушками

18:29

"Это проблема": РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали "горячее" направление

18:28

Люди, родившиеся в конкретный период, наделены особым талантом к творчеству

Реклама
18:28

В Кремле официально переписали историю Киева — что придумали и изменили

18:07

Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

18:04

Странная привычка собаки раскрыла тайну, о которой никто не зналВидео

17:47

Наступление на Ровенскую АЭС и не только: названы сценарии нападения Беларуси на Украину

17:41

Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

17:31

Рабочие прокладывали трубопровод и сделали сенсационную находку

17:31

Ловушка в НМТ: какие наречия чаще всего пишутся с ошибками

17:29

Дроны ССО взяли под огневой контроль сухопутный коридор оккупантов в Крым

17:28

В Украине резко изменили цены на популярный овощ: какая цена на сегодня

17:09

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять