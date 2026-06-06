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Кремль может мобилизовать 100 тысяч россиян для операции в Европе — политолог

Анна Косик
6 июня 2026, 10:05
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Россия рассматривает возможность объявления всеобщей мобилизации не только для продолжения войны в Украине.
Кремль может мобилизовать 100 тысяч россиян для операции в Европе — политолог
Кремль планирует найти ресурсы как для продолжения войны, так и для новых операций / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Что сказал Чаленко:

  • РФ технически готова начать новую волну всеобщей мобилизации
  • У Кремля есть другие источники для пополнения армии РФ
  • Россия может использовать мобилизованных для операций за пределами Украины

Страна-агрессор Россия технически подготовила все для новой волны всеобщей мобилизации, похожей на ту, которая уже состоялась в 2022 году с призывом около 300 тысяч граждан.

Помимо рекрутинга и набора наемников в РФ продолжается небольшая мобилизация через военкоматы. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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"Также используются срочники, которые находятся на срочной службе по призыву. Они также частично задействуются в рамках "СВО". Также не стоит забывать об иностранном факторе. Мы часто забываем, например, о северокорейцах. Они сейчас непосредственно не находятся, скажем, на временно оккупированных территориях, но есть в резерве — около 15 тысяч — и выполняют определенные задачи", — подчеркнул политолог.

То есть риск мобилизации в России есть. Но с точки зрения политической целесообразности ее можно ожидать по одному из сценариев, например, в октябре, после проведения выборов в Госдуму.

"Тогда вполне возможен кратковременный этап набора. Причем речь идет даже не о 300 тысячах. Сейчас разведка передает желаемые показатели для Российской Федерации – около 100 тысяч человек", – добавил Чаленко.

РФ может использовать новомобилизованных не только в Украине

Во время учений "Запад-2025" в Беларуси в сентябре прошлого года войска отрабатывали легенду по Сувалкскому коридору и Калининградской области. И там также было задействовано около 100 тысяч российских военнослужащих.

Сувалкский коридор
Сувалкский коридор / Инфографика: Главред

"Поэтому, помимо темы Украины и привлечения большего количества российских военнослужащих, которых не могут набрать за счет найма, эти 100 тысяч РФ может использовать не только в Украине, но, например, для какой-то ограниченной операции в Сувалькском коридоре и не только", — подытожил эксперт.

Когда Россия может запустить новую волну мобилизации

Главред писал, что, по словам политолога Ивана Преображенского, Россия может объявить полномасштабную мобилизацию только в том случае, если Владимир Путин будет убежден в близости решающей победы в войне против Украины.

Подготовка большого количества мобилизованных требует времени, ведь людей необходимо обеспечить, экипировать и подготовить. Поэтому, по его мнению, решение о всеобщей мобилизации должно приниматься как минимум за несколько месяцев до ожидаемого результата и только при условии полной уверенности российского руководства в возможности достижения окончательной победы.

Мобилизация в России — последние новости

Напомним, Главред писал, что, несмотря на значительные потери на фронте и потребность в пополнении личного состава, Кремль до сих пор избегает объявления новой волны всеобщей мобилизации. Российские власти опасаются реакции общества.

Ранее сообщалось, что на данный момент перспектив мобилизации в России нет. Скорее всего, мобилизация состоится после выборов. И это позволит России растянуть войну еще на 2027 год.

Накануне стало известно, что Украина получает все больше внутренней информации из России о подготовке дополнительной мобилизации в РФ. Это связано прежде всего с необходимостью компенсировать значительные потери российской армии на оккупированных территориях Украины.

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О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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война в Украине Мобилизация в России Игорь Чаленко
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