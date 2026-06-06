Вернуть деньги за помощь: Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине

Премьер-министр Словакии отметил, что хочет лично обсудить этот вопрос с Урсулой фон дер Ляйен.

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Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Кратко:

Фицо поднял вопрос компенсаций за переданное Украине оружие

Премьер указал на дефицит средств в европейских фондах

С июля Словакия хочет активизировать диалог с Еврокомиссией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен обсудить с главой Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен проблему компенсаций за военную технику, переданную Украине.

По словам словацкого премьера, которые передает Aktuality, в настоящее время возник серьезный дефицит средств, которые должны были использоваться для возмещения расходов странам, передававшим вооружение Киеву.

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После саммита ЕС и стран Западных Балкан в Тиват Фицо заявил, что часть финансовых ресурсов была перенаправлена непосредственно на поддержку Украины.

"Это проблема острого дефицита финансовых ресурсов, поскольку средства, которые должны были быть использованы для возмещения расходов, были непосредственно направлены на помощь Украине", — утверждает Фицо.

Премьер-министр отметил, что хочет лично обсудить этот вопрос с Урсулой фон дер Ляйен, а также поднять тему дальнейших поставок вооружения Украине в рамках сотрудничества стран Вышеградской группы.

Речь идет о формате Вышеградская группа (V4), в которую входят Словакия, Польша, Чехия и Венгрия.

Фицо сообщил, что после перехода председательства в группе к Словакии в июле намерен расширить формат переговоров до V4+, привлекая к обсуждениям руководителей европейских институтов.

"Я предполагаю, что вскоре к нам присоединится и председатель Европейской комиссии, ведь V4 плюс председатель Европейской комиссии – это формат, который может решить немало вопросов", — заявил словацкий премьер.

По мнению Фицо, такой формат позволит эффективнее обсуждать вопросы безопасности, финансирования и дальнейшей поддержки Украины со стороны европейских государств.

Роберт Фицо / Инфографика- Главред

Напомним, ране премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал идею масштабного вступления Украины в ЕС и намерен обсуждать это с европейскими лидерами, что отражено в неожиданной поддержке вступления Украины в ЕС. Такое заявление прозвучало после серии контактов с украинским руководством. Это оказывает дополнительное давление на Брюссель по вопросу интеграции Киева.

Также ранее сообщалось, что переговоры Роберта Фицо с президентом Украины Владимиром Зеленским активизировали разговоры о новой стратегии сотрудничества в сфере безопасности и поставок, подробно раскрытые в громком заявлении словацкого премьера после встречи. Это подчеркивает важность координации Вышеградской группы и Киева. Обсуждения включают финансовую и военную поддержку.

Как ранее сообщал Главред, послание Зеленского через Фицо к Кремлю заставило российскую сторону обратить внимание на дипломатические усилия Киева, что выразилось в реакции Кремля на послание Зеленского. Этот шаг демонстрирует многоуровневую дипломатическую активность в условиях конфликта. Переговоры продолжаются с целью поиска решения.

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