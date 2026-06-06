Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Вернуть деньги за помощь: Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине

Сергей Кущ
6 июня 2026, 01:16
google news Подпишитесь
на нас в Google
Премьер-министр Словакии отметил, что хочет лично обсудить этот вопрос с Урсулой фон дер Ляйен.
Зеленский, Фицо
Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Кратко:

  • Фицо поднял вопрос компенсаций за переданное Украине оружие
  • Премьер указал на дефицит средств в европейских фондах
  • С июля Словакия хочет активизировать диалог с Еврокомиссией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен обсудить с главой Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен проблему компенсаций за военную технику, переданную Украине.

По словам словацкого премьера, которые передает Aktuality, в настоящее время возник серьезный дефицит средств, которые должны были использоваться для возмещения расходов странам, передававшим вооружение Киеву.

видео дня

После саммита ЕС и стран Западных Балкан в Тиват Фицо заявил, что часть финансовых ресурсов была перенаправлена непосредственно на поддержку Украины.

"Это проблема острого дефицита финансовых ресурсов, поскольку средства, которые должны были быть использованы для возмещения расходов, были непосредственно направлены на помощь Украине", — утверждает Фицо.

Премьер-министр отметил, что хочет лично обсудить этот вопрос с Урсулой фон дер Ляйен, а также поднять тему дальнейших поставок вооружения Украине в рамках сотрудничества стран Вышеградской группы.

Речь идет о формате Вышеградская группа (V4), в которую входят Словакия, Польша, Чехия и Венгрия.

Фицо сообщил, что после перехода председательства в группе к Словакии в июле намерен расширить формат переговоров до V4+, привлекая к обсуждениям руководителей европейских институтов.

"Я предполагаю, что вскоре к нам присоединится и председатель Европейской комиссии, ведь V4 плюс председатель Европейской комиссии – это формат, который может решить немало вопросов", — заявил словацкий премьер.

По мнению Фицо, такой формат позволит эффективнее обсуждать вопросы безопасности, финансирования и дальнейшей поддержки Украины со стороны европейских государств.

Роберт Фицо
Роберт Фицо / Инфографика- Главред

Напомним, ране премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал идею масштабного вступления Украины в ЕС и намерен обсуждать это с европейскими лидерами, что отражено в неожиданной поддержке вступления Украины в ЕС. Такое заявление прозвучало после серии контактов с украинским руководством. Это оказывает дополнительное давление на Брюссель по вопросу интеграции Киева.

Также ранее сообщалось, что переговоры Роберта Фицо с президентом Украины Владимиром Зеленским активизировали разговоры о новой стратегии сотрудничества в сфере безопасности и поставок, подробно раскрытые в громком заявлении словацкого премьера после встречи. Это подчеркивает важность координации Вышеградской группы и Киева. Обсуждения включают финансовую и военную поддержку.

Как ранее сообщал Главред, послание Зеленского через Фицо к Кремлю заставило российскую сторону обратить внимание на дипломатические усилия Киева, что выразилось в реакции Кремля на послание Зеленского. Этот шаг демонстрирует многоуровневую дипломатическую активность в условиях конфликта. Переговоры продолжаются с целью поиска решения.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Роберт Фицо
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вернуть деньги за помощь: Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине

Вернуть деньги за помощь: Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине

01:16Политика
Зеленский увидел "окно возможностей": ближайшие месяцы могут стать решающими для Украины

Зеленский увидел "окно возможностей": ближайшие месяцы могут стать решающими для Украины

23:09Украина
"Пусть сами разбираются": Трамп сделал новое заявление о завершении войны

"Пусть сами разбираются": Трамп сделал новое заявление о завершении войны

22:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Может ухудшить самочувствие: Украину накрыла сильная магнитная буря

Может ухудшить самочувствие: Украину накрыла сильная магнитная буря

Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью: знают лишь единицы

Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью: знают лишь единицы

Какие люди обладают "творческим даром": месяцы рождения с редкими талантами

Какие люди обладают "творческим даром": месяцы рождения с редкими талантами

Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной: какую сделку хочет диктатор РФ

Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной: какую сделку хочет диктатор РФ

Три знака зодиака ждет действительно приятный сюрприз: кому повезет больше всего

Три знака зодиака ждет действительно приятный сюрприз: кому повезет больше всего

Последние новости

01:16

Вернуть деньги за помощь: Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине

00:49

Деньги посыплются с неба: 3 знакам зодиака невероятно повезет после 5 июня

05 июня, пятница
23:53

Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

23:48

Бесятся путинистки: Шукшина и племянница-"халк" устроили побоище в студии

23:09

Зеленский увидел "окно возможностей": ближайшие месяцы могут стать решающими для Украины

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
23:01

Мила Нитич показала, что ей подарила Пугачева: почему она отказалась от подарка

22:42

Более месяца искали 15-летнего подростка на Ровенщине: поиски завершились трагически

22:15

Действительно ли мед не портится годами: пчеловод раскрыл неожиданную правду

22:14

"Пусть сами разбираются": Трамп сделал новое заявление о завершении войны

Реклама
22:05

100 долларов исчезли после обмена валюты: украинка обвинила ПриватБанк в воровстве

21:35

Ольга Мартыновская показала себя после процедур: как она изменилась

21:17

Будут большие скидки: в Украине резко подешевеет одна категория продуктов

20:52

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослымВидео

20:18

"Слабый ответ": Зеленский резко отреагировал на отказ Путина от встречи

20:09

Майкл Джексон: Киркоров ошарашил новым носом

20:08

Какие украинские имена имеют мощного ангела-хранителя: защищают своих владельцев

19:59

Активист ЦПК Шабунин на грантовые средства нанял адвоката для подполковника Юшка, который помог ему "служить" в Киеве, – ветераны

19:54

Украинка завоевала золото на чемпионате Европы по шахматам и вошла в историю

19:30

Как немцы защищают дом от мух: простой способ со спичечным коробкомВидео

19:10

Путин оказался в затруднительном положении: Денисенко о главном эффекте письма Зеленскогомнение

Реклама
18:55

Розы будут цвести до самых заморозков: какие три вещи нужно сделать летомВидео

18:43

Мужчина забыл закрыть дверь и был потрясен тем, кто оказался за спинойВидео

18:43

Как сказать по-украински "будьте любезны": большинство даже не догадывается

18:38

Соседи будут завидовать: как удвоить урожай помидоров с помощью бананаВидео

18:31

"Не вижу смысла нам встречаться": Путин ответил на письмо ЗеленскогоФото

17:57

В смертельном ДТП в Киеве погиб 12-летний мальчик, что известно о водителе - деталиФото

17:51

Письмо Зеленского Путину всколыхнуло мир: как отреагировали в РФ, США и ЕвропеФото

17:41

Кондиционер может работать хуже из-за одной популярной настройки

17:32

Свекла и морковь вырастут крупными и сладкими: чем их подкормить после всходов

17:31

Что нужно сделать с одеялом и подушками летом: станут свежими и мягкимиВидео

17:12

"Мне ничего не нужно": звезда "Иронии судьбы" жалуется на потерю памяти и одиночество

17:00

"Это серьезный фактор": политолог раскрыл, когда переговоры могут сдвинуться с места

16:46

Земля может повторить один из самых страшных сценариев конца света

16:33

Без химии и вреда для урожая: как эффективно избавиться от муравейников на огороде

16:22

Какие люди обладают "творческим даром": месяцы рождения с редкими талантами

16:15

"Неправдоподобие": Тарантино сравнил Голливуд с фабрикой безвкусных сосисок

16:05

Новый курс НБУ на 8 июня: что будет с валютой в понедельник

15:40

Украину накрывает адская жара: где ожидается +32

15:33

Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью: знают лишь единицыВидео

15:28

Звезду Голливуда приговорили к условному сроку за пьяную дракуВидео

Реклама
15:27

Что на самом деле означает слова "наглий" в украинском языке: ответ удивит многих

15:22

Говорить "заусеница" неправильно — как правильно называется кожица у ногтяВидео

15:17

"Самая крепкая связь": кто из родителей должен выбрать имя ребенку

14:57

Подросток вытащил из воды речного монстра без удочки и снастейВидео

14:43

Цены падают на глазах: стоимость популярного овоща приятно удивляет

14:33

Нагара на сковороде не будет совсем: как правильно жарить кабачки

14:28

Украина провела новый обмен пленными: кого удалось вернуть домойФото

14:14

Популярного американского актера жестоко убили в собственном доме

14:00

"В любой момент": продюсер сказал, может ли Сердючка участвовать в "Евровидении"

13:55

Ошибаются даже опытные водители: сложный тест по ПДД с автобусомВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять