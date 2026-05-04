Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

По словам словацкого премьера, у него и Владимира Зеленского "диаметрально противоположные взгляды".

Главное из новости:

Фицо хочет провести переговоры с украинской стороной в Братиславе

Словацкий премьер заявляет о разногласиях с Зеленским

Словакия отказывается от бесплатной военной помощи Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет провести переговоры между правительствами Словакии и Украины в Братиславе, хотя еще несколько дней назад после разговора с Владимиром Зеленским говорил о готовности приехать в Киев. Об этом пишет Dennik N.

По словам Фицо, он почувствовал, что "президент Зеленский был достаточно гибким", поэтому теперь стремится организовать встречу на словацкой территории. "У меня нет причин делать дешевые жесты", — добавил он.

Фицо подчеркнул, что его позиция по ключевым вопросам существенно отличается от украинской.

"У меня с Владимиром Зеленским диаметрально противоположные взгляды", — заявил премьер, уточнив, что имеет "другое мнение относительно войны, нефти и кредита".

Он повторил, что Братислава не будет предоставлять Киеву бесплатное оружие: "Остается правдой, что Словакия не будет поддерживать никаких военных займов и не будет поставлять оружие бесплатно. Если кто-то хочет оружие, он может его купить".

В то же время Фицо признал, что соседство двух стран обязывает к сотрудничеству, в частности в транспортной и энергетической сферах, где, по его мнению, необходимо двигаться вперед.

Роберт Фицо

Встреча Фицо с Зеленским — последние новости

Как писал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Ереване встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Словацкий премьер и украинский президент обсудили сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.

Накануне Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии. Стороны обсудили возможность личной встречи в ближайшее время.

Ранее у Фицо придумали нелепую причину, чтобы не ехать в Киев. По словам Ричарда Такача, он рекомендует Роберту Фицо не ехать в Киев.

О личности: Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. В четвертый раз занимает пост премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс — социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс — социальная демократия" набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах 2023 года — 22,95 % голосов — и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

