Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

Главное из новости:
- Фицо хочет провести переговоры с украинской стороной в Братиславе
- Словацкий премьер заявляет о разногласиях с Зеленским
- Словакия отказывается от бесплатной военной помощи Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет провести переговоры между правительствами Словакии и Украины в Братиславе, хотя еще несколько дней назад после разговора с Владимиром Зеленским говорил о готовности приехать в Киев. Об этом пишет Dennik N.
По словам Фицо, он почувствовал, что "президент Зеленский был достаточно гибким", поэтому теперь стремится организовать встречу на словацкой территории. "У меня нет причин делать дешевые жесты", — добавил он.
Фицо подчеркнул, что его позиция по ключевым вопросам существенно отличается от украинской.
"У меня с Владимиром Зеленским диаметрально противоположные взгляды", — заявил премьер, уточнив, что имеет "другое мнение относительно войны, нефти и кредита".
Он повторил, что Братислава не будет предоставлять Киеву бесплатное оружие: "Остается правдой, что Словакия не будет поддерживать никаких военных займов и не будет поставлять оружие бесплатно. Если кто-то хочет оружие, он может его купить".
В то же время Фицо признал, что соседство двух стран обязывает к сотрудничеству, в частности в транспортной и энергетической сферах, где, по его мнению, необходимо двигаться вперед.
Встреча Фицо с Зеленским — последние новости
Как писал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Ереване встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Словацкий премьер и украинский президент обсудили сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.
Накануне Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии. Стороны обсудили возможность личной встречи в ближайшее время.
Ранее у Фицо придумали нелепую причину, чтобы не ехать в Киев. По словам Ричарда Такача, он рекомендует Роберту Фицо не ехать в Киев.
О личности: Роберт Фицо
Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. В четвертый раз занимает пост премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс — социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс — социальная демократия" набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах 2023 года — 22,95 % голосов — и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
