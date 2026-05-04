"Принципиальное отличие": какой будет новая политика Венгрии в отношении РФ

Что сказал Власюк:
- Позиция Орбана и Мадьяра существенно отличается
- Украина подробно ознакомится с политикой Венгрии в отношении санкций против РФ во время консультаций
Европейский Союз готовит 21-й пакет санкций против страны-агрессора России. Во время его принятия важной для Украины будет, в частности, позиция нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.
Есть ли сигналы о том, что позиция нового руководства Венгрии отличается от политики, которую проводил Орбан, в интервью Главреду рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
"Во-первых, я уверен, что там есть абсолютно принципиальное различие между пророссийской позицией Орбана и гораздо более проевропейской и в то же время провенгерской позицией нового правительства", — отметил он.
Также Власюк подчеркнул, что не верит в лоббирование интересов Российской Федерации в Европейском Союзе кем-либо из здравомыслящих политиков.
Также стоит отметить, что основные консультации с новым правительством Венгрии со стороны Брюсселя будут продолжаться после того, как это правительство будет сформировано. То есть речь идет о начале-середине мая.
"Параллельно в Европейском Союзе уже началась работа над 21-м санкционным пакетом. И я думаю, когда мы подойдем к определенному проекту содержания 21-го санкционного пакета, тогда мы сможем предметно консультироваться с венгерским правительством и увидеть их позицию", — добавил он.
Санкции против России — последние новости
Напомним, Главред писал, что, по информации СМИ, российские власти вместе с представителями США, вероятно, ищут возможные варианты смягчения санкций против РФ.
Ранее Владимир Зеленский подписал указы о новых санкционных пакетах против России. Ограничения введены в отношении лиц, причастных к похищению украинских детей, а также судов российского "теневого флота".
Недавно премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил ЕС взимать пошлины с российских товаров, в частности со стали и удобрений, а полученные средства направлять на восстановление Украины.
О личности: Владислав Власюк
Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.
Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права.
В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже.
В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером.
В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве.
С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции.
Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта.
В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года.
В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA — межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины.
С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.
