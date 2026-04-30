США и РФ обсуждают ослабление санкций: появился неожиданный сценарий

Россия и США ищут варианты частичного смягчения санкций в связи с идеей краткосрочного перемирия с Украиной.

Украина выступает против любых договоренностей без реальных гарантий безопасности

Российские власти вместе с представителями США, вероятно, ищут возможные варианты смягчения санкций против РФ. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник в украинских правительственных кругах.

По словам собеседника, в качестве аргумента для такого сценария может рассматриваться якобы готовность России согласиться на перемирие с Украиной.

"Они хотят в какой-то момент начать с перемирия и попробовать, например, договориться о недельном перемирии. И за это частично снять санкции. Америка получит новости о затишье на фронте, Путин — частичное ослабление санкций и соответствующие более высокие доходы. То есть, по сути, такая "торговля" без каких-либо гарантий безопасности, что не может устраивать украинцев", — рассказал собеседник.

Он также связал подобные идеи с приближением выборов в Конгресс США. В качестве примера он привел ситуацию с Беларусью, когда санкционное давление постепенно ослаблялось, в частности в отношении экспорта калия, а режим Александра Лукашенко в обмен выпускал часть политических заключенных, не меняя сути своей политики.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Как ранее сообщал Главред, США могут отменить санкции в отношении увеличения импорта российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Fox Business.

Кроме того, экономист, политик, экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов прокомментировал вопрос о том, насколько страна-агрессор РФ может укрепиться за счет ослабления санкций со стороны США.

Напомним, что Владимир Зеленский 29 апреля подписал указы о новых санкционных пакетах против России. Ограничения введены в отношении лиц, причастных к похищению украинских детей, а также судов российского "теневого флота".

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

