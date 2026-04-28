Могут ли снять санкции с РФ: появился неожиданный прогноз

Владимир Милов напомнил о том, что Россия рассматривается как главная угроза европейской безопасности.

Появился прогноз ослабления санкций против РФ

Важное из заявлений Милова:

Россия рассматривается как главная угроза европейской безопасности

Вопрос отмены санкций из-за проблем на рынке нефти не стоит

Экономист, политик, экс-замминистра энергетики РФ Владимир Милов прокомментировал вопрос о том, насколько страна-агрессор РФ может укрепиться за счет ослабления санкций со стороны США.

"Никто не собирается снимать санкции: ни ЕС, ни Канада, ни Великобритания, ни Норвегия, ни Австралия, ни Япония. Это стратегический вопрос, потому из-за текущей ситуации на рынке нефти отмены санкций не будет", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, Россия рассматривается как главная угроза европейской безопасности, главный нарушитель международного права и страна, которая ведет геноцид украинцев.

"И санкции именно за это. Поэтому вопрос об их отмене из-за проблем на рынке нефти не стоит", - убежден он.

Собеседник напомнил о том, что Европа уже проходила через гораздо худший кризис в 2022 году, когда внезапно пришлось отказываться от больших по объемам поставок из России.

"Сейчас ситуация с импортом энергоресурсов легче. Поэтому даже всплеск цен на газ был микроскопическим, по сравнению с 2022-м", - добавил Милов.

Как ранее сообщал Главред, США могут отменить санкции в отношении увеличения российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Fox Business.

Ранее Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

Напомним, что Министерство финансов США расширило список санкций против России, включив в него четырех физических лиц и три организации, которые связывают с киберпреступлениями.

О персоне: Владимир Милов Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в сфере энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997-2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май-октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010-2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

