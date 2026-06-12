Миллионерша работает в такси и скрывает от семьи свое богатство

Вы узнаете:
- Почему миллионерша продолжает работать на ненавистной работе
- Зачем победительница лотереи скрывает выигрыш даже от родственников
Выигрыш в лотерею обычно полностью меняет жизнь человека, однако одна обладательница многомиллионного джекпота решила поступить иначе.
Женщина, которая предпочла сохранить анонимность, рассказала в социальных сетях, что продолжает ходить на нелюбимую работу и даже подрабатывает водителем Uber, несмотря на семизначный выигрыш. Об этом пишет Mirror.
По словам победительницы, решение скрывать свое состояние связано с семьей. Женщина выросла в бедности и признается, что близкие всю жизнь испытывали финансовые трудности. После получения выигрыша она никому не рассказала о деньгах, а окружающие решили, что ее доходы выросли благодаря дополнительным сменам и усиленной работе.
Почему миллионерша скрывает свой выигрыш
Женщина рассказала, что живет на зарплату около 2850 долларов (примерно 127 тысяч гривен) в месяц и старается не менять привычный образ жизни. Однако даже покупка нового автомобиля вызвала вопросы у родственников. Она приобрела недорогой Hyundai стоимостью около 30 тысяч долларов (1,3 млн гривен) и полностью оплатила его сразу, однако семья решила, что ей придется долго выплачивать кредит.
Победительница объяснила, что пока не готова раскрывать правду близким. По ее мнению, члены семьи недостаточно хорошо разбираются в управлении финансами и часто тратят деньги на случайные покупки. Именно поэтому она считает, что сначала необходимо повысить уровень финансовой грамотности, а уже потом принимать решения о помощи родственникам.
На что женщина планирует потратить деньги
Несмотря на скрытность, женщина уже определилась с главными целями. Она мечтает обеспечить матери достойную пенсию, помочь семье выбраться из государственного жилья и создать финансовую подушку безопасности на будущее.
Кроме того, обладательница джекпота признает, что ей самой необходимо научиться грамотному инвестированию. Сейчас она изучает различные варианты сохранения и приумножения капитала, чтобы выигрыш действительно изменил жизнь семьи в долгосрочной перспективе.
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Об источнике: The Mirror
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