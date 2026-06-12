Миллионерша работает в такси и скрывает от семьи свое богатство

После крупного выигрыша женщина решила жить как прежде. Семья не знает о миллионах, а сама она продолжает работать без отдыха.

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После победы женщина продолжает ходить на нелюбимую работу / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему миллионерша продолжает работать на ненавистной работе

Зачем победительница лотереи скрывает выигрыш даже от родственников

Выигрыш в лотерею обычно полностью меняет жизнь человека, однако одна обладательница многомиллионного джекпота решила поступить иначе.

Женщина, которая предпочла сохранить анонимность, рассказала в социальных сетях, что продолжает ходить на нелюбимую работу и даже подрабатывает водителем Uber, несмотря на семизначный выигрыш. Об этом пишет Mirror.

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По словам победительницы, решение скрывать свое состояние связано с семьей. Женщина выросла в бедности и признается, что близкие всю жизнь испытывали финансовые трудности. После получения выигрыша она никому не рассказала о деньгах, а окружающие решили, что ее доходы выросли благодаря дополнительным сменам и усиленной работе.

Почему миллионерша скрывает свой выигрыш

Женщина рассказала, что живет на зарплату около 2850 долларов (примерно 127 тысяч гривен) в месяц и старается не менять привычный образ жизни. Однако даже покупка нового автомобиля вызвала вопросы у родственников. Она приобрела недорогой Hyundai стоимостью около 30 тысяч долларов (1,3 млн гривен) и полностью оплатила его сразу, однако семья решила, что ей придется долго выплачивать кредит.

Женщина стала миллионершей после победы в лотерее / Фото: Daily Mail

Победительница объяснила, что пока не готова раскрывать правду близким. По ее мнению, члены семьи недостаточно хорошо разбираются в управлении финансами и часто тратят деньги на случайные покупки. Именно поэтому она считает, что сначала необходимо повысить уровень финансовой грамотности, а уже потом принимать решения о помощи родственникам.

На что женщина планирует потратить деньги

Несмотря на скрытность, женщина уже определилась с главными целями. Она мечтает обеспечить матери достойную пенсию, помочь семье выбраться из государственного жилья и создать финансовую подушку безопасности на будущее.

Кроме того, обладательница джекпота признает, что ей самой необходимо научиться грамотному инвестированию. Сейчас она изучает различные варианты сохранения и приумножения капитала, чтобы выигрыш действительно изменил жизнь семьи в долгосрочной перспективе.

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Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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