Шанс на джекпот вырос: профессор придумал систему для игры в лотерею

Немецкий математик предложил необычную систему выбора лотерейных чисел. Метод не гарантирует джекпот, но может увеличить шанс на выигрыш.

https://glavred.info/life/shans-na-dzhekpot-vyros-professor-pridumal-sistemu-dlya-igry-v-lotereyu-10748375.html Ссылка скопирована

Математик показал систему, которая может увеличить выигрыши в лотерее / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как профессор предлагает выбирать числа

Почему даты рождения мешают выигрышу

Как охватить почти все комбинации

Многие участники лотерей часто выбирают числа интуитивно. Например, по датам рождения, счастливым числам или важным событиям. Однако немецкий профессор математики считает, что такой подход чаще всего снижает потенциальную прибыль, даже если комбинация оказывается выигрышной.

Профессор из Штутгарта (Германия) Кристиан Гессе предложил математическую стратегию, которая, по его словам, позволяет увеличить вероятность небольших и средних выигрышей и максимально использовать удачное совпадение чисел. Об этом пишет Daily Star.

видео дня

Статистика вместо удачи

По словам ученого, одной из самых распространенных ошибок игроков является использование дат. Такие числа обычно находятся в диапазоне от 1 до 31, поскольку соответствуют дням месяца. Из-за этого многие билеты имеют схожие комбинации.

Гессе советует включать в комбинацию числа больше 31. Если они оказываются выигрышными, вероятность того, что джекпот придется делить с большим количеством игроков, становится ниже.

Как работает предложенная система

В немецкой лотерее игрокам нужно выбрать 6 чисел из 49. Математик предлагает использовать так называемый системный подход.

Основная идея выглядит так: выбрать 4 фиксированных числа, к каждому билету добавлять по два разных числа, распределять оставшиеся числа по билетам так, чтобы каждое появлялось хотя бы один раз.

Многие участники лотерей часто выбирают числа интуитивно / Фото: Pexels

Таким образом создается набор комбинаций, который охватывает почти весь диапазон возможных чисел.

Если совпадут четыре ключевых числа, одна из комбинаций с высокой вероятностью будет содержать и дополнительные выигрышные числа. Это увеличивает шанс получить частичный выигрыш.

Можно ли применить систему в других лотереях По словам профессора, похожий принцип можно использовать и в других играх. Например, в британской лотерее, где выбирают 6 чисел из 59. В этом случае можно выбрать 3-4 основных числа и использовать их в каждом билете. Остальные нужно распределить по разным комбинациям. Цель остается той же. Необходимо создать как можно больше разных сочетаний вокруг базовых чисел.

Почему система не гарантирует джекпот

Сам математик подчеркивает, что предложенная схема не увеличивает вероятность выигрыша главного приза. Она лишь помогает более эффективно распределить комбинации и повышает вероятность небольших и средних выигрышей.

Кроме того, такой подход требует покупки большего количества билетов или участия в коллективной игре.

Поэтому специалисты напоминают, что лотереи остаются прежде всего развлечением, а никакая стратегия не способна гарантировать победу.

Ранее Главред писал о том, что мужчина получил особняк за миллионы всего за 15 фунтов. 41-летний веб-разработчик Саймон Моудсли из города Бери стал победителем розыгрыша недвижимости Omaze и получил современную резиденцию.

Также сообщалось о том, что женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов. Пенсионерка провела в доме лишь одно лето, прежде чем принять судьбоносное решение, которое удивило семью. Ее выбор обеспечил будущее детям и внукам.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред