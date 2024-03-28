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Мужчина выиграл в лотерею более 39 млрд гривен: какое условие получения денег

Андрей Ганчук
28 марта 2024, 16:30
Мужчине удалось выиграть огромную сумму денежных средств, однако теперь ему нужно выбрать способ, как получить эти деньги, и он весьма непрост.
Мужчина, деньги
Победитель может сразу забрать больше половины суммы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Нью-Джерси, США, мужчина выиграл в лотерею джекпот на сумму 1,12 миллиарда долларов (39 млрд грн). Это восьмой по величине выигрыш в американской истории. Однако всю сумму победитель сразу не получит.

Как сообщает Daily Star, неназванный победитель превзошел шансы 1 до 302,6 миллиона. Он выбрал номера 7, 11, 22, 29, 38 и 4, которые в итоге и стали выигрышными.

Теперь ему предстоит сделать выбор: либо получать всю сумму в течение 30 лет, либо сразу получить единоразовую сумму в размере $537,5 млн.

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Как поступит победитель, пока неизвестно.

Ранее мужчина у себя дома нашел кучу денег, но резко "обломался": все дело в том, что банк, в который он обратился, больше не работает с такими купюрами. И обменять их невозможно.

Напомним, мужчина прослушивал жену и неожиданно разбогател. В частности, он прослушивал ее рабочий разговор и решил приобрести акции компании, где работала супруга, и ему удалось на этом заработать. Однако история закончилась явно не тем, на что рассчитывал герой истории.

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