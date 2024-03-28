Мужчина выиграл в лотерею более 39 млрд гривен: какое условие получения денег

Мужчине удалось выиграть огромную сумму денежных средств, однако теперь ему нужно выбрать способ, как получить эти деньги, и он весьма непрост.

https://glavred.info/life/muzhchina-vyigral-v-lotereyu-bolee-39-mlrd-griven-kakoe-uslovie-polucheniya-deneg-10553750.html Ссылка скопирована

Победитель может сразу забрать больше половины суммы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Нью-Джерси, США, мужчина выиграл в лотерею джекпот на сумму 1,12 миллиарда долларов (39 млрд грн). Это восьмой по величине выигрыш в американской истории. Однако всю сумму победитель сразу не получит.

Как сообщает Daily Star, неназванный победитель превзошел шансы 1 до 302,6 миллиона. Он выбрал номера 7, 11, 22, 29, 38 и 4, которые в итоге и стали выигрышными.

Теперь ему предстоит сделать выбор: либо получать всю сумму в течение 30 лет, либо сразу получить единоразовую сумму в размере $537,5 млн.

видео дня

Как поступит победитель, пока неизвестно.

Ранее мужчина у себя дома нашел кучу денег, но резко "обломался": все дело в том, что банк, в который он обратился, больше не работает с такими купюрами. И обменять их невозможно.

Напомним, мужчина прослушивал жену и неожиданно разбогател. В частности, он прослушивал ее рабочий разговор и решил приобрести акции компании, где работала супруга, и ему удалось на этом заработать. Однако история закончилась явно не тем, на что рассчитывал герой истории.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред