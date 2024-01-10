Больше 2 млн грн: мужчина у себя дома нашел кучу денег, но резко "обломался"

Выяснилось, что клад, который мужчина нашел в своем доме, вовсе не пригодился – в банке ему заявили о своей неготовности работать с такими деньгами.

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Мужчина нашел в своем доме клад, который ему не пригодился / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Житель Испании Тоньо Пиньеро делал ремонт в своем доме и нашел в банках Nesquik сумму, эквивалентную более 2,2 млн гривен. Мужчина обрадовался и думал, что сорвал куш. Но не тут-то было – деньги оказалось невозможно получить.

Как сообщает Dailystar, испанец купил дом в Галисии и принялся там делать ремонт. Перебирая старые вещи, он обнаружил банки Nesquik, в которых были спрятаны 6 контейнеров. А в этих контейнерах – 9 миллионов песо.

Мужчина с радостью обратился в банк, где ему сказали: банк Испании вывел из оборота эти банкноты еще в 2002 году. Деньги устарели уже как 20 лет. Обмену они больше не подлежат.

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Сам Тоньо сказал, что в доме, который он увидел в Facebook и решил купить, 40 лет никто не жил. Жилище до покупки было заброшенным.

Ранее мы рассказывали, как мужчина нашел клад в потайной комнате на чердаке. Удивлению не было предела, но все оказалось "пшиком". В коробках было совсем не то, что он ожидал увидеть.

К слову, другой мужчина нанял детектива, чтобы тот следил за его невестой. Эксперимент его очень удивил. В итоге пара рассталась.

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