Мужчина нашел клад в потайной комнате на чердаке, но его ждало разочарование

Заглянув внутрь, он увидел кучу коробок, нетронутых с 1960-х годов.

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Мужчина нашел клад в потайной комнате на чердаке / Фото: Mirror

Мужчина обнаружил секретную комнату на чердаке во время модернизации изоляции своего дома. Он испытал шок всей своей жизни, когда рабочие сообщили ему о комнате, побудив его выдрать гипсокартон и исследовать его дальше.

Заглянув внутрь, он увидел кучу коробок, нетронутых с 1960-х годов, но их содержимое вызвало больше вопросов, чем ответов, пишет Mirror.

"Один из рабочих спросил, знаю ли я, что там есть комната. Я понятия не имел. Итак, мы разрезали гипсокартон и увидели стопки коробок 60-х годов. И все они были полны!", - рассказал мужчина.

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Ему натерпелось их открыть, но внутри его ждало разочарование

"Я открыл их, ожидая чего-нибудь классного. А они были полны чертовых сосновых шишек! Это один из самых больших обломов в моей жизни", - поделился недовольный мужчина.

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