УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Мужчина нашел клад в потайной комнате на чердаке, но его ждало разочарование

Сергей Кущ
17 сентября 2023, 14:26 обновлено 17 сентября, 14:26
70
Заглянув внутрь, он увидел кучу коробок, нетронутых с 1960-х годов.
Мужчина нашел клад в потайной комнате на чердаке
Мужчина нашел клад в потайной комнате на чердаке / Фото: Mirror

Мужчина обнаружил секретную комнату на чердаке во время модернизации изоляции своего дома. Он испытал шок всей своей жизни, когда рабочие сообщили ему о комнате, побудив его выдрать гипсокартон и исследовать его дальше.

Заглянув внутрь, он увидел кучу коробок, нетронутых с 1960-х годов, но их содержимое вызвало больше вопросов, чем ответов, пишет Mirror.

"Один из рабочих спросил, знаю ли я, что там есть комната. Я понятия не имел. Итак, мы разрезали гипсокартон и увидели стопки коробок 60-х годов. И все они были полны!", - рассказал мужчина.

видео дня

Ему натерпелось их открыть, но внутри его ждало разочарование

"Я открыл их, ожидая чего-нибудь классного. А они были полны чертовых сосновых шишек! Это один из самых больших обломов в моей жизни", - поделился недовольный мужчина.

Ранее мы рассказывали, что женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного, но люди назвали это имя "ужасным". Она захотела дать малышу имя Фокс. Десятки людей отреагировали на публикацию, некоторые сказали, что знают детей по имени Фокс, но другие резко критиковали это имя.

Недавно мужчина поведал упоительную историю, связанную с именем пса. Поскольку пса породы "золотистый ретривер" зовут Борис - как бывшего премьера Британии - то посетители паба от такого обычно гомерически хохочут.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ремонт Reddit интересные новости
Реклама

Главное за день

Температура подскочит до +31°C, ряд областей накроет дождь: погода в Украине на неделю

Температура подскочит до +31°C, ряд областей накроет дождь: погода в Украине на неделю

15:02 Синоптик
Война может затянуться до 2032 года, а Россия уйти "под Китай" – Арестович

Война может затянуться до 2032 года, а Россия уйти "под Китай" – Арестович

13:38 Украина
"Бьют перед громкими политическими событиями": в ВСУ объяснили цель новой атаки РФ

"Бьют перед громкими политическими событиями": в ВСУ объяснили цель новой атаки РФ

12:52 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:04

Любая переписка начитается с этого: топ фраз и приемов для общения с парнем

15:02

Температура подскочит до +31°C, ряд областей накроет дождь: погода в Украине на неделю

14:51

"По-жесткому": популярный украинский актер раскрыл подробности убийства его отца

14:26

Мужчина нашел клад в потайной комнате на чердаке, но его ждало разочарование

13:45

Именины 18 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:39

Что вы увидели первым: иллюзия определит скрытые черты вашего характера

13:38

Война может затянуться до 2032 года, а Россия уйти "под Китай" – Арестович

13:23

РФ еще ни разу не применила "аналоговнетный" "Циклон" для ударов по Украине: почему

12:52

"Бьют перед громкими политическими событиями": в ВСУ объяснили цель новой атаки РФ

Реклама
12:47

Россия стянула под Бахмут 52 тыс. войск, оккупанты несут большие потери – ВСУ

12:38

Игнат о 40 "Искандерах" возле Украины: опасность в другом

12:32

Экс-невестка Ющенко отреагировала на приговор Маши Ефросининой

12:14

Самые лучшие упражнения на пресс от Аниты Луценко: всего 12 мин в день для идеальной формыВидео

12:05

Уже вклинились во вторую "линию Суровикина": ВСУ близки к прорыву к побережью Азовского моряВидео

11:58

Как вкусно засолить сало - 2 шикарных рецепта от Евгения Клопотенко

11:58

Данилов – о переговорах с Путиным: никакого диалога, РФ должна провалиться

11:22

Самый быстрый хачапури в мире за 12 минут: рецепт, который разметают с пылу с жару

11:22

Что важно знать о ракете Х-БДмнение

11:03

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября 2023: Змеям - стресс, Обезьянам - страсть

10:54

Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Токмак – разведка Британии

Реклама
10:54

Это будет переломный и решающий момент: когда Украину ждет победа в войне - прогноз

10:48

Война в Украине затянется, нужно готовиться к длительной борьбе – Столтенберг

10:47

Гороскоп на завтра 18 сентября 2023: Водолею - деньги, Льву - флирт

10:06

ВСУ пробили брешь в "обороне" РФ под Работино, оккупантам не хватает войск – ISW

09:52

Оккупанты атаковали Харьков: 4 ракеты С-300 попали в гражданское предприятие

09:48

Эксперт по уборке рассказал, как за две минуты сделать средство от плесени

09:20

Удалит даже самую сильную грязь: мужчина удивил странным способом очистки автоВидео

09:11

ВСУ способны разбить Черноморский флот, Западу не надо бояться Путина – Данилов

09:01

Приоритет для РФ – Запорожское направление, туда перебрасывают элитные войска – ISW

08:42

Война на истощение до 2032 годамнение

08:35

У Шойгу создали новую ЧВК во главе с Суровикиным: в ВСУ раскрыли их планы

08:18

Простой детский завтрак за 20 минут всего из четырех ингредиентов: рецепт от Павы

07:43

РФ ночью ударила по Украине: один город был атакован ракетами С-300

07:11

Какой праздник 17 сентября: кого нужно поздравить в этот день

07:05

Коварная загадка для проверки внимательности: сможете ли вы найти конфету за 10 секунд

06:35

Почему нельзя говорить "я переслідую ціль": Авраменко удивил ответомВидео

06:23

Чем опасен союз Ким Чен Ына и Путинамнение

05:40

Они помогут в сложные моменты: 2 самые сильные молитвы о защите семьи и детей

04:30

У ВСУ есть все шансы ускорить наступление возле Токмака: Коваленко раскрыл подробности

03:30

Жданов рассказал, почему Путин так стремится в объятия Китая и Кореи

Реклама
02:30

РФ собрала ударный кулак: в ВСУ назвали, на какой город нацелились оккупанты

01:38

"Это два безумца": Жданов объяснил, чем опасен союз Путина и Ким Чен Ына

01:27

Вера, Надежда и Любовь: кто 17 сентября за новым календарем празднует именины

16 сентября, суббота
23:55

"Перед Украиной стоит сложнейшая задача": экс-глава ЦРУ оценил контрнаступление ВСУ

23:28

Такое в моей карьере впервые: Дорофеева экстренно отменила концерт за 2 часа до начала

23:18

Два дня шел с пулей прямо в сердце: военный чудом выжил в боях за Работино

22:35

Топ-генерал США откровенно ответил, помогут ли РФ в войне против Украины снаряды КНДР

21:40

Раздались сильные взрывы: в Токмаке разбомбили базу оккупантов

20:49

"Графики отключений уже готовы": в Минэнерго рассказали, стоит ли готовиться к блэкаутам

20:24

Балерину выгнали из Баварского театра за поддержку оккупации Украины

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять