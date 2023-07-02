Женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного: люди назвали это имя "ужасным"

Одна женщина нарвалась на критику в Сети после того, как сообщила широкой публике свой выбор.

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Женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Выбор имени для будущего ребенка - непростая задача, особенно если вы решите поделиться своим выбором с родными, друзьями или с людьми в Интернете.

Как пишет Mirror, одна женщина недавно нарвалась на критику в Сети после того, как сообщила широкой публике свой выбор. Незнакомцы не сдержали своих честных мыслей.

"Постоянно ищу имена мальчиков, во время поиска мы наткнулись на имя Фокс ("fox" в переводе с англ. – лиса, - ред.). Сперва не были уверены, но, кажется, мы таки назовем так своего ребенка. Кто-нибудь знает кого-нибудь по имени Фокс?", - написала женщина на одном из форумов.

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Десятки людей отреагировали на публикацию, некоторые сказали, что знают детей по имени Фокс, но другие резко критиковали это имя.

Один человек написал: "Я знаю женщину, которая назвала своего ребенка Фокс. Для меня это слишком, просто мое мнение". Другой человек также написал, что это имя "ужасное".

В то время один из пользователей Сети отметил: "Это нормально для ребенка рок-звезды, которому не нужна надлежащая работа или карьера. Однако это слишком для обычного ребенка. Представьте, что вы зовете лису, идя по парку. Может, посмотрите на другие имена?".

Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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