'Все считают меня странной': женщина рассказала, почему у ее сыновей одинаковые имена

Мама семерых детей рассказала, что у нее есть двое сыновей и обоих зовут Каден.

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Женщина рассказала, почему у ее сыновей одинаковые имена / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео

Женщина по имени Джесс, у которой есть блог на YouTube, призналась, что у двух ее сыновей есть одинаковые имена. И хотя вы можете подумать, что это странно, она подробно объяснила, почему так получилось.

Как пишет The Sun, Джесс стала блогершей в 17 лет, когда была беременна первенцем. На восьмой неделе беременности женщина набрала более 1,6 миллиона подписчиков на YouTube.

Спустя 10 лет Джесс стала мамой семерых детей.

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"У нас с мужем семеро детей (в возрасте от трех до десяти лет), которые составляют нашу большую семью. У меня четверо детей от предыдущих отношений, у моего мужа двое детей от предыдущего брака, и у нас есть один общий ребенок", - рассказала женщина.

Джесс рассказала, что у нее есть двое сыновей и обоих зовут Каден. У сыновей одинаковые имена, потому что для одного из них она мачеха. Чтобы облегчить себе жизнь, Джесс и ее партнер придумали разные способы обращения к своим сыновьям.

"Мы называем старшего Кадена большой Каден, а младшего Кадена мы называем малым Каденом", - рассказала Джесс.

Джесс объяснила, что еще труднее различить имена сыновей, поскольку у обоих парней имена по отцовской линии начинаются на J. К счастью, имена двух Каденов пишутся по-разному, поэтому иногда они могут ссылаться на свои инициалы.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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