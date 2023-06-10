Скорлупа мигом слетит с яйца: женщина поделилась хитрым трюком, который сведет с ума

Для этого невероятного трюка потребуется всего лишь металлическая ложка и несколько секунд вашего времени.

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Женщина поделилась хитрым трюком, как быстро почистить яйца / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay.com

Американский врач Джордан Бернс научился гениальному кулинарному приему от своей мамы Хизер, которая любит есть сваренные вкрутую яйца. Женщина объяснила, что есть способ очистить яйцо, чтобы скорлупа не прилипала.

Джордан продемонстрировал видео с лайфхаком на своей странице в Instagram. Оно сразу стало вирусным и набрало безумные просмотры. В комментариях люди выражают свой восторг от увиденного.

По словам Хизер, для этого хитрого трюка понадобится только металлическая ложка. Ею нужно легонько постучать по яйцу пока оно не издаст характерный звук, похожий на щелчок.

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"Это означает, что альбумин выскочил из внешней оболочки, в результате чего после приготовления яйца будут намного легче чиститься", - объясняет Хизер.

По словам женщины, некоторые яйца нужно дольше стучать ложкой, а для некоторых хватит нескольких постукиваний.

После этого она положила яйца в кастрюлю с водой и варила их в течение 10 минут. Затем Хизер достала яйца и поместила их в ледяную воду. После этого женщина с легкостью почистила яйца.

Как рассказывал Главред, с наступлением лета помидоры начали заполнять полки супермаркетов и магазинов, а уже через несколько недель они вырастут и на огородах украинцев. В Сети появился удобный лайфхак, как нарезать помидор на ломтики одинакового размера за считанные секунды.

Также Главред сообщал, что в Сети достаточно популярное видео, на котором женщина взяла пол-литровую бутылку кока-колы и просто вылила все в унитаз. Через некоторое время она показала впечатляющий результат.

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