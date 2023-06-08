Надо всего 2 вилки: мужчина показал гениальный лайфхак с помидором

Простая хитрость поможет вам сильно сэкономить время.

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Лайфхак с помидорами / Скриншот с видео

С наступлением лета помидоры начали заполнять полки супермаркетов и магазинов, а уже через несколько недель они вырастут и на огородах украинцев.

В сети появился удобный лайфхак в одном из видео 5-Minute Crafts. На нем мужчина вонзает две вилки в помидор.

Кстати, ранее мы подробно рассказывали, как правильно ухаживать за помидорами, чтобы был богатый урожай.

Если вы собираетесь попробовать этот трюк, убедитесь, что вы воткнули вилки в помидор по всей длине и чтобы вилки перекрывали только один зуб. Затем положите помидор на разделочную доску и ножом сделайте надрез между зубьями вилки.

Лайфхак с помидорами / скриншот

Таким образом, вы можете нарезать ломтики одинакового размера за считанные секунды!

Напомним, ранее Главред рассказывал, что Токо, который родом из Японии, решил стать собакой, потратив на это примерно 15 000 долларов. Мужчине очень нравится порода собак колли, а потому он не удержался и решил стать ею. На своем YouTube-канале Токо регулярно делится видео, на которых он учится есть, играть и тренироваться как собака.

Также Главред рассказывал, что в ноябре прошлого года 57-летний инструктор по тхэквондо Филл Здибель во время баскетбольного матча упал на пол и перенес остановку сердца. Мужчина был мертвым в течение 28 минут. Филл говорит, что, лежа на земле, он чувствовал, что наблюдает за происходящим вне своего тела. Он сказал, что его сильная воля к жизни сработала, и он был уверен, что сможет выжить.

Смотрите видео о том, как просто нарезать помидор при помощи двух вилок:

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