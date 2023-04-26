Сердце остановилось на 28 минут: 57-летний мужчина рассказал, что видел во время клинической смерти

Столкновение лицом к лицу с собственной смертью дало мужчине другой взгляд на жизнь, и он считает, что людям следует меньше беспокоиться.

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Мужчина пережил клиническую смерть / Ladbible, ua.depositphotos.com

В ноябре прошлого года 57-летний инструктор по тхэквондо Филл Здибель во время баскетбольного матча упал на пол и перенес остановку сердца. Мужчина был мертвым в течение 28 минут.

Как пишет Ladbible, мужчина упал замертво на глазах у собственного сына из-за аневризмы коронарной артерии. Увидев, как Филл упал на землю, его сын Джошуа вызвал скорую помощь. Тем временем коллеги мужчины нашли дефибриллятор и отчаянно пытались реанимировать Здибеля.

Сам Филл говорит, что, лежа на земле, он чувствовал, что наблюдает за происходящим вне своего тела. Он сказал, что его сильная воля к жизни сработала, и он был уверен, что сможет выжить.

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"Я бы сказал, что был немного вне тела, но я еще не собирался уходить в другой мир", - сказал Филл Здибель.

Вскоре приехала скорая и забрала его в больницу. Через несколько дней мужчина проснулся в реанимации и узнал, что был мертвым в течение 28 минут.

Филл признал, что перенести сердечный приступ в присутствии такого большого количества людей – не что иное как чудо, ведь люди помогли ему. Все могло бы обернуться гораздо хуже, если бы приступ произошел тогда, когда рядом никого не было.

Здибель сказал, что сначала думал о том, чтобы бросить боевые искусства после страха за здоровье, но через шесть месяцев он вернулся к этому и даже уже принял участие в нескольких соревнованиях.

Столкновение лицом к лицу с собственной смертью дало мужчине другой взгляд на жизнь, и он считает, что людям следует меньше беспокоиться.

"Все мелочи, о которых мы беспокоимся, не стоят того, чтобы о них беспокоиться", - сказал он.

Филл Здибель также призвал людей научиться делать сердечно-легочную реанимацию, которая может спасти жизни.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что подросток, объявленный мертвым, начал двигаться, когда его убитая горем семья прощалась с ним. 16-летний Сэмми Берко из Техаса преодолел скалодром в своем местном спортзале, добравшись до вершины, но внезапно потерял сознание. Мальчика на веревке спустили вниз и в течение двух часов пытались спасти. В результате его признали мертвым.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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