Сердце остановилось на 28 минут: 57-летний мужчина рассказал, что видел во время клинической смерти

В ноябре прошлого года 57-летний инструктор по тхэквондо Филл Здибель во время баскетбольного матча упал на пол и перенес остановку сердца. Мужчина был мертвым в течение 28 минут.
Как пишет Ladbible, мужчина упал замертво на глазах у собственного сына из-за аневризмы коронарной артерии. Увидев, как Филл упал на землю, его сын Джошуа вызвал скорую помощь. Тем временем коллеги мужчины нашли дефибриллятор и отчаянно пытались реанимировать Здибеля.
Сам Филл говорит, что, лежа на земле, он чувствовал, что наблюдает за происходящим вне своего тела. Он сказал, что его сильная воля к жизни сработала, и он был уверен, что сможет выжить.
"Я бы сказал, что был немного вне тела, но я еще не собирался уходить в другой мир", - сказал Филл Здибель.
Вскоре приехала скорая и забрала его в больницу. Через несколько дней мужчина проснулся в реанимации и узнал, что был мертвым в течение 28 минут.
Филл признал, что перенести сердечный приступ в присутствии такого большого количества людей – не что иное как чудо, ведь люди помогли ему. Все могло бы обернуться гораздо хуже, если бы приступ произошел тогда, когда рядом никого не было.
Здибель сказал, что сначала думал о том, чтобы бросить боевые искусства после страха за здоровье, но через шесть месяцев он вернулся к этому и даже уже принял участие в нескольких соревнованиях.
Столкновение лицом к лицу с собственной смертью дало мужчине другой взгляд на жизнь, и он считает, что людям следует меньше беспокоиться.
"Все мелочи, о которых мы беспокоимся, не стоят того, чтобы о них беспокоиться", - сказал он.
Филл Здибель также призвал людей научиться делать сердечно-легочную реанимацию, которая может спасти жизни.
Напомним, ранее Главред рассказывал, что подросток, объявленный мертвым, начал двигаться, когда его убитая горем семья прощалась с ним. 16-летний Сэмми Берко из Техаса преодолел скалодром в своем местном спортзале, добравшись до вершины, но внезапно потерял сознание. Мальчика на веревке спустили вниз и в течение двух часов пытались спасти. В результате его признали мертвым.
Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.
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