Начальница уволила женщину из-за плохого самочувствия: месть развалила ее бизнес

Начальница уволила тренера по гимнастике в тот момент, когда женщина находилась в отделении неотложной помощи.

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Женщину уволили из-за плохого самочувствия / фото ua.depositphotos.com

Женщина, работающая тренером по гимнастике, рассказала возмутительную историю. Она потеряла работу из-за того, что плохо себя чувствовала. Позже она решила отомстить своему боссу. Об этом сообщает Mirror.

Женщина проработала месяц или два, после чего её состояние серьезно ухудшилось.

"У меня началось сильное головокружение и я бы потеряла сознание. Состояние можно было бы описать как отставание работы мозга. Я смотрела в одну сторону и моим глазам понадобилась вечность, чтобы сфокусироваться", - сказала женщина.

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Однажды её состояние ухудшилось настолько, что ей пришлось уйти с работы на 30 минут раньше. Женщина в тот момент даже не могла стоять. Через время подобное повторилось и она попросила, чтобы начальница прикрыла её, пока она сходит в туалет.

"Я пошла в туалет, меня вырвало и я ушла, а затем отправилась в больницу. Меня никогда так не тошнило и никогда так не кружилась голова", - объяснила женщина.

Однако, находясь в больнице, тренер по гимнастике узнала, что её уволили.

"Пока я была в отделении неотложной помощи, мой босс уволила меня. Не сказала, что тебе станет лучше или что-то в этом роде. Просто уволила меня", - добавила женщина.

После этого она начала рассказывать эту историю всем своим знакомым. Они были очень удивлены и даже перестали водить своих детей на гимнастику в эту студию.

Таким образом бизнес женщины начал разваливаться.

Ранее мы сообщали о том, что странная женщина сперва преследовала мужчину с 2-летним ребенком и просила, чтобы он дал подержать мальчика на руках. После услышанного отказа, она начала требовать, чтобы отец дал ей своего ребенка, а позже и вовсе начала вырывать мальчика из рук и кричать, что у нее украли ребенка.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очищения канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Муж поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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