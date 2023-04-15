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Женщина дала ребенку очень странное имя из-за шутки родственников

Ангелина Подвысоцкая
15 апреля 2023, 05:15
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Женщина назвала своего ребенка именем покемона из компьютерной игры.
женщина, ребенок
Женщина назвала ребенка странным именем / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Женщина назвала своего ребенка очень странным именем. Её вдохновила игра с покемонами. Об этом сообщает Mirror.

Мама малыша выбирала ему имя вместе со своей семьей, находясь на отдыхе. Она хотела придумать уникальное имя для своего маленького сына, но ничего интересного не приходило ей в голову. Она обратилась за помощью к семье.

Единственным пожеланием было, чтобы это имя начиналось с буквы Z. Старший брат этой женщины в этот момент играл в игру и предложил в шутку назвать малыша Зацианом.

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"Я только что поймал Зациана быстрым мячом. Честно говоря, это была моя вторая попытка, и я только что открыл его. Я в шутку предложил: "Эй, Зациан - крутое имя. На японском оно означает меч". Моей матери и семье это понравилось, так что теперь это официально", - сказал мужчина.

О связи с покемонами знает лишь сестра мужчины и подруга. Теперь они покупают для ребенка подарки, связанные с покемонами.

Но оказалось, что мужчина не правильно понял значение слова Зациан. На самом деле это просто слог "Za" + "cyan" ("За" + "голубой").

Ранее мы сообщали о том, что странная женщина сперва преследовала мужчину с 2-летним ребенком и просила, чтобы он дал подержать мальчика на руках. После услышанного отказа, она начала требовать, чтобы отец дал ей своего ребенка, а позже и вовсе начала вырывать мальчика из рук и кричать, что у нее украли ребенка.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очищения канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Муж поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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