В вазонах появились чёрные мушки: какой простой продукт может быстро их отпугнуть

Вредители размножаются в почве, поэтому борьба только со взрослыми особями дает временный эффект.

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Почему корица в вазонах не спасет от мушек / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вы узнаете:

Действительно ли корица спасает вазоны от мушек

Как найти личинки в почве с помощью картофеля

Что сделать, чтобы вредители не вернулись

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Корица, рассыпанная в вазонах, избавит дом от грибных комариков (сциарид). Чтобы остановить их размножение, нужно искать и уничтожать личинки в почве, а обнаружить их помогает обычный ломтик сырого картофеля, сообщает Wprost.

Мелкие чёрные мушки слетаются над цветами во время каждого полива и особенно досаждают осенью и зимой. В этот период растения потребляют меньше воды, поэтому при привычном летнем графике субстрат днями остаётся влажным.

Самки откладывают яйца во влажную землю, богатую органикой. Личинки питаются преимущественно грибами и остатками растений, однако способны повреждать тонкие корни. Больше всего рискуют молодые черенки и растения со слабой корневой системой. Вредителей нередко заносят в дом вместе с новыми цветами или покупной почвой.

Среди домашних средств часто рекомендуют корицу. Эта специя содержит биологически активные вещества, в частности коричный альдегид. В лабораторных исследованиях некоторые её соединения проявляют противогрибковое действие, поэтому теоретически пряность может ограничить кормовую базу личинок.

Если решите попробовать этот метод, используйте минимальное количество порошка, не насыпайте толстый слой на поверхность и не смешивайте много специи с корнями. В то же время от этого средства не стоит ожидать полного эффекта.

"Не воспринимайте его как замену эффективных методов борьбы с личинками. Корица, прежде всего, не заменит правильного полива", - подчеркивают авторы издания.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Тест с картофелем: как найти личинки

Гораздо более полезной издание считает простую проверку почвы. Небольшой кусочек сырого картофеля кладут непосредственно на влажную поверхность субстрата и оставляют на 24–48 часов. Затем его поднимают, осматривают нижнюю сторону и землю под ним, а после проверки убирают из вазона.

Клубень привлекает личинок как источник пищи. Их можно узнать по мелкому удлиненному беловатому или полупрозрачному телу с заметной тёмной головкой. Такая находка - весомый сигнал о том, что комарики размножаются в земле. Впрочем, возможности этой проверки ограничены.

"Тест помогает обнаружить личинок, но не является эффективным методом их уничтожения. Отсутствие личинок под картофелем также не исключает их присутствия в вазоне", - предупреждают авторы материала.

Почему мушки возвращаются и как от них избавиться

Лучший результат даёт сочетание нескольких мер. Для растений, которые переносят легкое пересыхание, верхние 2–3 см почвы должны просохнуть перед следующим поливом. Однако это правило не универсально: папоротники и другие влаголюбивые виды могут плохо реагировать на пересушивание.

Жёлтые клейкие ловушки ловят часть взрослых мушек и позволяют следить, уменьшается ли их количество. Однако на яйца и личинки они не влияют. Также не стоит оставлять вазоны в стоячей воде: её нужно сливать из кашпо, так как постоянно влажный субстрат способствует развитию вредителей и загниванию корней.

При сильном заражении специалисты рекомендуют биологические методы. Полезные нематоды Steinernema feltiae способны сокращать количество личинок в почве. Применяют и препараты на основе Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), строго следуя инструкции и проверяя назначение продукта.

Главная причина повторных нашествий заключается в том, что взрослые мушки - лишь видимая часть проблемы. В почве одновременно могут находиться яйца, личинки и куколки, а при комнатной температуре полный цикл развития длится около 3–4 недель.

Первые насекомые на ловушках появляются уже в день установки, а сокращение количества взрослых особей заметно в последующие дни. Однако для устойчивого результата обычно требуется несколько недель последовательных действий, ведь ключевая задача - прервать цикл размножения.

Чтобы вредители не вернулись, стоит проверять влажность почвы перед поливом вместо строгого графика, осматривать новые растения перед тем, как поставить их рядом с другими, убирать с поверхности земли отмершие остатки и обеспечивать отток лишней воды.

Смотрите видео о том, как избавиться от мошек в вазонах:

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