Переговоры в Абу-Даби принесли первый результат: Зеленский подвел итоги

Украинская команда встретится с представителями США 12 ноября в Дублине, чтобы определить дальнейшие шаги.

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Зеленский озвучил три итога переговоров в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Главное из заявления:

Стороны договорились подготовить новый обмен пленными

После Абу-Даби американцы отправятся на переговоры в Россию

Встреча Украины и США назначена на 12 ноября в Дублине

По итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби достигнута гуманитарная договоренность о подготовке нового обмена пленными. Американские представители отправятся в Россию, а 12 ноября украинская сторона встретится с ними в Дублине, чтобы скоординировать позиции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, переговорная команда доложила о результатах встреч с американской делегацией и представителями страны-агрессора, а также о координации с европейскими партнерами, которые также находились в Эмиратах.

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Президент выделил три ключевых результата переговоров.

"Во-первых: важная гуманитарная договоренность о подготовке нового обмена. Второе: стороны обсудили взгляды на обеспечение безопасности, и необходимо, чтобы первым шагом стало окончание этой войны и гарантии безопасности Украины. Третье: обсудили более широкие форматы дальнейшей работы с участием европейцев", - написал Зеленский.

Что будет после переговоров в Абу-Даби

После переговоров американцев в России Киев и Вашингтон еще раз скоординируют позиции и определят возможные дальнейшие шаги. Зеленский подчеркнул, что приоритет Украины - как можно скорее положить конец войне достойным миром, а Европа должна быть представлена на всех этапах реальной дипломатии.

Также президент призвал США усилить давление на государство-агрессора.

"Необходимо, чтобы Америка занимала твёрдую позицию и таким образом влияла на источник этой войны, а именно - на Россию, чтобы она закончила свою войну", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также поблагодарил американскую сторону за организацию встреч и посредничество, Эмираты - за площадку для переговоров, а европейских представителей - за "принципиальную и сильную позицию во имя мира".

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Какой обмен пленными готовят Украина и Россия

Накануне, 10 ноября, Зеленский рассказывал о параметрах обмена, которые разработала украинская делегация. Формулу в Кремль должны передать посредники из США.

"Хотят сделать 1000 на 1000, может, 1500 на 1500. Какой-то крупный обмен. С этим американцы отправятся в Россию", - говорил президент.

Когда возможен прорыв в переговорах по войне в Украине

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Белый дом будет пытаться показать результат в переговорах еще до конца года.

"Скорее всего, в течение ближайшего месяца Белый дом будет прилагать максимум усилий, чтобы хотя бы до конца года достичь определенного результата в переговорном процессе", - сказал эксперт.

В то же время политолог скептически оценивает шансы на быстрый успех из-за позиций всех участников процесса.

"Но это фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью: слишком много препятствий - и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Поэтому если что-то и изменится, то в лучшем случае ближе к весне, не раньше", - пояснил Золотарев.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, первый день трехсторонних встреч в Абу-Даби был посвящен гуманитарным вопросам. Тогда Зеленский после беседы с командой заявил, что с россиянами сложно.

Второй день переговоров в Эмиратах длился не менее двух часов. По его завершении глава российской делегации Владимир Мединский выступил с заявлением о необходимости комплексного пересмотра механизмов безопасности в Европе. Стороны также обсудили архитектуру безопасности и масштабный обмен пленными.

Накануне финальной встречи американские посредники предложили Украине новый план по Донбассу. Киев, по данным The Telegraph, отклонил предложение США. Перед переговорами Трамп заявил, что после войны Украина будет "выглядеть иначе".

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О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965 года в Днепропетровске) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996–97), пишет Википедия.

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