Почему нельзя вытирать сиденье унитаза туалетной бумагой: объяснение японцев

Туалетная бумага может незаметно повредить поверхность унитаза. Японский производитель Toto объяснил, почему стоит отказаться от привычного способа уборки.

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Уход за унитазом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему туалетная бумага может повредить сиденье унитаза

Чем лучше протирать поверхность

Как правильно ухаживать за сантехникой

В ванной комнате есть предметы, которые требуют особенно тщательного ухода. Один из них - унитаз. Если неправильно очищать его поверхность, со временем на ней могут появиться царапины, изменение цвета и другие повреждения. При этом некоторые привычные способы уборки способны только ухудшить ситуацию. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает венгерское издание KertVár, японская компания Toto, один из ведущих производителей сантехники, предостерегает от использования сухой туалетной бумаги для протирания сиденья унитаза. На первый взгляд это кажется вполне безопасным способом быстро удалить капли воды или загрязнения, однако такая привычка может иметь неприятные последствия.

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Почему не стоит протирать унитаз сухой туалетной бумагой

После посещения ванной комнаты на сиденье унитаза нередко остаются капли воды. Их часто убирают туалетной бумагой, ведь это быстро и удобно. Однако производитель Toto предупреждает, что сухая бумага может оставлять на поверхности мелкие царапины.

При длительном использовании такого способа уборки повреждения могут накапливаться, а поверхность - терять свой первоначальный вид и менять цвет. Подобных рекомендаций по уходу придерживаются и другие производители сантехники.

Чем лучше чистить сиденье унитаза

Toto и другие производители рекомендуют использовать для ухода мягкие материалы, которые не повреждают поверхность.

Если все же нужно воспользоваться туалетной бумагой, её следует предварительно смочить водой. В таком состоянии материал становится мягче и с меньшей вероятностью оставит царапины. Еще один вариант - специальные влажные салфетки, которые более бережно воздействуют на поверхность.

Для регулярного ухода рекомендуется протирать сиденье мягкой влажной тканью или салфетками, а также периодически проводить тщательную очистку всех частей унитаза.

Видео о том, как почистить унитаз, можно посмотреть здесь:

Каких ошибок следует избегать при уборке

Не менее важно правильно ухаживать за инструментами для чистки сантехники. Щетки, губки и тряпки нужно своевременно промывать после использования. Если на них остаются загрязнения, следующая уборка может оказаться менее эффективной.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Также не стоит использовать слишком агрессивные химические средства. Для очистки лучше выбирать деликатные составы, совместимые с материалом и покрытием сантехники. Это поможет избежать повреждений и дольше сохранить опрятный вид унитаза.

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