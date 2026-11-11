Буданов встретился в Абу-Даби с организатором покушения на себя – Le Monde

По данным украинской разведки, генерал ФСБ Дмитрий Минаев стоял за попыткой убийства главы ОП в 2019 году, но тот держался с иронией.

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В Абу-Даби Буданов встретился с организатором покушения на него / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kyrylo.budanov, Слідство інфо

Что известно:

Буданов пересекся с генералом ФСБ Минаевым в Абу-Даби

Разведка считает Минаева организатором покушения в 2019 году

По данным Le Monde, глава ОП воспринял встречу с иронией

Глава Офиса президента Кирилл Буданов во время переговоров в Абу-Даби встретился с генералом ФСБ Дмитрием Минаевым, которого украинская разведка считает организатором покушения на него в 2019 году. Минаев возглавляет контрразведку Федеральной службы безопасности страны-агрессора РФ и входил в состав российской делегации.

Встреча состоялась во вторник, 10 ноября, в пятизвездочном отеле Emirates Palace Mandarin Oriental, где идут переговоры о прекращении войны. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

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Журналисты издания отдельно описали, кто именно оказался напротив главы украинской делегации.

"Буданов столкнулся с Дмитрием Минаевым, главой контрразведки российской службы безопасности ФСБ и членом российской делегации. По данным украинской разведки, Минаев организовал покушение на Буданова в 2019 году", - пишет Le Monde.

По наблюдению журналистов, во время встречи Буданов выглядел почти развеселившимся - словно распознал очередную провокацию Владимира Путина.

Кто еще вошел в российскую делегацию

Кроме Минаева, в российскую переговорную группу вошел еще один высокопоставленный сотрудник ФСБ - Алексей Комков, который возглавляет Пятую службу ведомства. Оба связаны с деятельностью российских спецслужб против Украины.

Еще одна деталь - в составе делегации РФ трое уроженцев современной Украины. Это помощник Путина Владимир Мединский, генерал-лейтенант военной разведки Александр Зорин и генерал ФСБ Дмитрий Минаев.

Чем закончился первый этап переговоров в Абу-Даби

Сами переговоры, по данным Le Monde, не принесли ощутимого прогресса. Президент Владимир Зеленский назвал дискуссию конструктивной, тогда как российская сторона, которая сопротивляется требованию о прекращении огня, итоги встречи не комментировала.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Помешают ли внутренние конфликты Трампа мирным переговорам?

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко в интервью Главреду отметил, что вторая половина каденции Трампа пройдет в постоянном противостоянии с Конгрессом.

"Очевидно, следующие два года - вторая половина правления Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров", - подчеркнул эксперт.

При этом, по словам Фесенко, однозначно предсказать, как конфронтация внутри США отразится на отношениях Вашингтона с Кремлем, нельзя.

"Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подталкивать его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - пояснил политолог.

Переговоры в Абу-Даби - новости

Как сообщал Главред, по данным WSJ, в переговорную группу Москвы включили Дмитрия Минаева - руководителя Департамента контрразведывательных операций ФСБ. Украинская сторона связывала его с попыткой убийства Кирилла Буданова. Отдельный резонанс вызвал весь состав российской делегации.

Накануне встречи Буданов не скрывал сдержанных ожиданий. Глава украинской делегации оценил шансы на прорыв в Абу-Даби и заявил, что эти переговоры - не последние. Существенного прорыва он не ожидал.

Американскую сторону на переговорах представляли спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. После начала встречи Уиткофф выступил с первым заявлением. В состав делегации Украины, кроме Буданова, вошли Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

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