РФ не пойдет на уступки за столом переговоров: что реально повлияет на Кремль

Офицер ВСУ считает, что настоящим рычагом давления на Кремль является не дипломатия, а удары по российской промышленности.

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Что заставит Путина пойти на уступки Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, МИД Турции

Ключевые тезисы:

Нынешний раунд переговоров носит формальный характер

Давить на РФ следует ударами по НПЗ и заводам

Следующий раунд переговоров может состояться в конце ноября

Переговоры в Абу-Даби, которые продолжатся 11 ноября, вряд ли существенно приблизят завершение войны, однако отдельные положительные результаты возможны. Об этом заявил офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в комментарии 24 Каналу.

По его словам, подводить итоги встречи пока рано: больше конкретики должно появиться 11 ноября. Нынешний этап носит скорее формальный, чем содержательный характер.

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"Я не верю в этот раунд переговоров, ведь он довольно декларативный. Это будет похоже на Абу-Даби в марте 2025 года, когда после ссоры в Овальном кабинете и давления со стороны США мы пошли на такие переговоры. Они просто дали нам возможность наладить переговорный процесс", - сказал Ткачук.

В то же время он не исключает отдельных достижений. Удачным итогом нынешних встреч станет договоренность об обмене пленными, а также возобновление части американской помощи Украине.

Что может заставить РФ пойти на уступки

Главным рычагом влияния на Кремль политолог считает не дипломатическое давление, а экономические потери агрессора.

"Единственное, что заставит россиян пойти на реальные уступки, - это больше горящих НПЗ и других заводов на их территории. Они должны терять американский доллар. Поэтому это дело может продвигать определенные процессы", - считает Ткачук.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Когда могут состояться следующие переговоры

Следующую встречу, по его прогнозу, могут провести в конце ноября или в начале декабря. От неё можно ожидать более содержательного разговора, чем от нынешней.

"Там уже должна быть какая-то четкая рамка переговоров. Но огромных иллюзий не питаем", - подытожил офицер ВСУ.

При каких условиях Путин не сможет выдвигать ультиматумы Украине

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что дальнейшее развитие войны, ситуация на фронте и дипломатический процесс в значительной степени будут зависеть от внутриполитических изменений в США.

По его словам, в ближайшее время Вашингтон и Москва будут продолжать совместное давление на Киев, однако этот ресурс не безграничен.

"Украину будут пытаться склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если так, то и аппетиты Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда - это Трамп. Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - считает он.

Трамп и война в Украине / Инфографика: Главред

Переговоры в Абу-Даби - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый день трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби прошел конструктивно. Стороны обсудили освобождение пленных, гарантии безопасности для Украины и деэскалацию.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что, хотя переговоры были продуктивными, рассчитывать на окончательное урегулирование войны не стоит.

Глава МИД Андрей Сибига рассказал, что Украина изложила на переговорах в Абу-Даби собственное видение прекращения огня, гарантий безопасности и формата встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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