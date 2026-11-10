РФ не пойдет на уступки за столом переговоров: что реально повлияет на Кремль

Ключевые тезисы:
- Нынешний раунд переговоров носит формальный характер
- Давить на РФ следует ударами по НПЗ и заводам
- Следующий раунд переговоров может состояться в конце ноября
Переговоры в Абу-Даби, которые продолжатся 11 ноября, вряд ли существенно приблизят завершение войны, однако отдельные положительные результаты возможны. Об этом заявил офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в комментарии 24 Каналу.
По его словам, подводить итоги встречи пока рано: больше конкретики должно появиться 11 ноября. Нынешний этап носит скорее формальный, чем содержательный характер.
"Я не верю в этот раунд переговоров, ведь он довольно декларативный. Это будет похоже на Абу-Даби в марте 2025 года, когда после ссоры в Овальном кабинете и давления со стороны США мы пошли на такие переговоры. Они просто дали нам возможность наладить переговорный процесс", - сказал Ткачук.
В то же время он не исключает отдельных достижений. Удачным итогом нынешних встреч станет договоренность об обмене пленными, а также возобновление части американской помощи Украине.
Что может заставить РФ пойти на уступки
Главным рычагом влияния на Кремль политолог считает не дипломатическое давление, а экономические потери агрессора.
"Единственное, что заставит россиян пойти на реальные уступки, - это больше горящих НПЗ и других заводов на их территории. Они должны терять американский доллар. Поэтому это дело может продвигать определенные процессы", - считает Ткачук.
Когда могут состояться следующие переговоры
Следующую встречу, по его прогнозу, могут провести в конце ноября или в начале декабря. От неё можно ожидать более содержательного разговора, чем от нынешней.
"Там уже должна быть какая-то четкая рамка переговоров. Но огромных иллюзий не питаем", - подытожил офицер ВСУ.
При каких условиях Путин не сможет выдвигать ультиматумы Украине
Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что дальнейшее развитие войны, ситуация на фронте и дипломатический процесс в значительной степени будут зависеть от внутриполитических изменений в США.
По его словам, в ближайшее время Вашингтон и Москва будут продолжать совместное давление на Киев, однако этот ресурс не безграничен.
"Украину будут пытаться склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если так, то и аппетиты Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда - это Трамп. Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - считает он.
Переговоры в Абу-Даби - что известно
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый день трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби прошел конструктивно. Стороны обсудили освобождение пленных, гарантии безопасности для Украины и деэскалацию.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что, хотя переговоры были продуктивными, рассчитывать на окончательное урегулирование войны не стоит.
Глава МИД Андрей Сибига рассказал, что Украина изложила на переговорах в Абу-Даби собственное видение прекращения огня, гарантий безопасности и формата встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
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О персоне: Владимир Огрызко
Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
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