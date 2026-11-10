Лобовое стекло будет чистым и без разводов: чем протереть 'дворники' в авто

Чтобы резина снова скользила бесшумно и не оставляла разводов, достаточно одного средства.

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Почему "дворники" оставляют полосы на стекле / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему стеклоочистители скрипят и оставляют полосы

Чем безопасно очистить резину щеток

Иногда даже новые "дворники" в автомобиле могут работать плохо и оставлять на лобовом стекле полосы. Однако это не всегда говорит о неисправности. Иногда достаточно их просто помыть.

Главред решил разобраться, как ухаживать за "дворниками" в автомобиле.

видео дня

Почему "дворники" плохо работают

Скрип стеклоочистителей и полосы, мешающие видеть дорогу, чаще всего возникают из-за обычной грязи на резине, а не из-за технической неисправности. Вернуть щеткам рабочее состояние можно за несколько минут без покупки новых деталей, пишет Diario Uno.

За несколько недель эксплуатации на резиновой кромке скапливается незаметный, но вредный налет. В него попадают дорожная пыль, остатки насекомых, сок деревьев и даже остатки воска после автомойки.

Из-за этого налета резина теряет равномерный контакт со стеклом. Вместо плавного и тихого движения она подпрыгивает, вибрирует и скрипит, а на стекле остаются разводы, которые заметно ухудшают обзор на дороге.

Специалисты по обслуживанию автомобилей сходятся во мнении, что при первых признаках проблемы не стоит сразу бежать за запчастями. В большинстве случаев ситуацию исправляет правильный уход в домашних условиях.

Чем и как мыть стеклоочистители в автомобиле

Сначала рычаги стеклоочистителей следует отодвинуть от стекла. Так будет удобно обработать всю рабочую поверхность щетки.

Для очистки подойдет чистая тряпка или бумажное полотенце, смоченное изопропиловым спиртом или водой с небольшим количеством мягкого моющего средства.

Агрессивных растворителей, таких как бензин или ацетон, лучше избегать: они разрушают резину и снимают с нее заводское защитное покрытие.

Протирать кромку нужно от одного края к другому, двигаясь только в одном направлении. Процедуру повторяют, пока на ткани не перестанет появляться черный налет.

Как ухаживать за автомобильными "дворниками" - видео:

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Об источнике: Diario Uno Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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