Одна кнопка в авто усиливает запотевание окон: что не стоит делать в дождь

Влага, которую пассажиры заносят в салон, никуда не девается и снова оседает на стекле.

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Почему на стеклах в автомобиле образуется конденсат / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

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Почему рециркуляция усиливает запотевание стекол

Как быстро восстановить обзор во время дождя

В холодное время года конденсат на стеклах автомобиля быстро ограничивает обзор и мешает безопасному движению. При этом, борясь с этим явлением, многие водители допускают типичную ошибку.

Главред решил разобраться, как избавиться от запотевания стекол в автомобиле.

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Стоит ли включать режим рециркуляции воздуха

Включенный режим рециркуляции воздуха в сырую осеннюю погоду не устраняет запотевание стекол в автомобиле, а лишь усиливает его. Вода, которую водитель и пассажиры заносят в салон, циркулирует внутри и снова оседает на холодном стекле. Чтобы быстро восстановить обзор, нужно открыть подачу наружного воздуха и одновременно включить обогрев и кондиционер, пишет Interia.

Замкнутый цикл имеет свои преимущества. Он перекрывает забор воздуха снаружи, поэтому в туннеле или в пробке за дымящимся автомобилем защищает людей в салоне от выхлопных газов. Однако в дождливый день этот режим работает против водителя.

В основе процесса лежит простая физика. Теплый воздух способен содержать больше пара, чем холодный. Когда он соприкасается с холодным стеклом, то резко остывает, и избыток воды выпадает мелкими каплями. Температурный порог, при котором начинается конденсация, называют точкой росы.

Чтобы избавиться от тумана на стекле, следует отключить рециркуляцию, направить обдув на лобовое стекло и увеличить скорость вентилятора, включив обогрев и кондиционер.

Тепло прогревает стекло, кондиционер осушает воздух, а свежий поток снаружи постепенно вытесняет влагу из салона. Исключение - сильные морозы: тогда замкнутый цикл на короткое время помогает быстрее прогреть салон, но через несколько минут подачу наружного воздуха нужно возобновить.

Почему не стоит протирать стекло

Распространенная привычка - протереть запотевшее лобовое стекло ладонью или рукавом и сразу трогаться с места. Так водитель получает лишь узкую полосу обзора перед рулем, а обочины, пешеходы и автомобили сбоку остаются вне поля зрения.

Кроме того, на стекле остается жирный налет, из-за чего фары и уличные фонари еще сильнее ослепляют после наступления темноты.

Безопаснее направить поток воздуха на стекло и дождаться полной видимости, а густой слой конденсата предварительно удалить чистой салфеткой из микрофибры.

Как избежать запотевания стекол в автомобиле / Инфографика: Главред

Как салонный фильтр влияет на запотевание стекол

Салонный фильтр сам по себе не осушает воздух, однако его состояние влияет на то, как быстро запотевают стекла. Фильтрующий элемент задерживает пыль, сажу и пыльцу, и со временем через него проходит все меньше воздуха. В результате даже на высокой скорости вентилятора к стеклу доходит слабый поток, поэтому оно дольше прогревается и высыхает.

Изношенный фильтр выдает несколько признаков: вентилятор гудит, но из дефлекторов дует слабо, окна долго не проясняются, а во время работы вентиляции ощущается затхлый запах. Влага внутри фильтра также способствует появлению неприятных запахов в системе.

Как бороться с запотеванием стекол в автомобиле – видео:

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