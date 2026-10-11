Радары нового поколения уже на дорогах: за какой маневр водителям грозит штраф

Устройство записывает 15 секунд видео, считывает номерной знак и самостоятельно готовит документы для полиции.

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Какие радары встроены прямо в асфальт / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как работает радар, встроенный в дорожное покрытие

Какой штраф за запрещенный обгон в Италии

На европейских дорогах начали устанавливать инновационные комплексы, которые монтируются непосредственно в дорожное покрытие и фиксируют опасные обгоны.

Главред решил разобраться, как работают эти инновационные радары.

видео дня

Где уже установили новые радары

В Италии начали штрафовать за обгон через сплошную линию без какого-либо патруля на дороге - этим занимается устройство SV3, прозванное "сорбасометром", Первый такой комплекс заработал в августе 2025 года на национальной дороге SS18 в Калабрии, пишет moto.pl.

Как работают новые радары

Технология сочетает датчики, вмонтированные непосредственно в асфальт, и камеры высокого разрешения. Как только система замечает неправильный маневр, она записывает около 15 секунд видеоматериала - с ситуацией до, во время и после инцидента.

Далее данные обрабатываются автоматически: алгоритм распознает тип транспортного средства, считывает номерной знак, определяет положение автомобиля на полосе движения и точную точку нарушения. Сформированный пакет документов передается правоохранительным органам, которые и принимают решение. То есть сама фиксация еще не означает автоматического штрафа.

Ключевой технический нюанс - калибровка. От ее точности зависит, правильно ли система интерпретирует дорожную ситуацию и насколько низким будет риск ошибочной классификации поведения водителя.

Где устанавливают такие радары

Устройства устанавливают в первую очередь на самых опасных участках: горных серпантинах, поворотах с ограниченной видимостью и длинных прямых, где водители чаще всего решаются на рискованный маневр.

Наибольшую опасность такой обгон представляет для мотоциклистов, движущихся навстречу: автомобиль, выезжающий на их полосу, оставляет минимум пространства и времени на реакцию.

Где водителям Украины строго запрещено парковаться / Инфографика: Главред

Какие штрафы предусмотрены за обгон

Размер штрафа в Италии зависит от типа дороги и обстоятельств нарушения и колеблется в пределах от 42 до 345 евро. К денежному взысканию добавляется еще одно неприятное последствие - списание баллов с водительского счета.

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Об источнике: Moto Moto - издание, которое рассказывает о последних новостях из мира четырёхколёсного транспорта и автомобильного рынка. Издание также информирует о главных премьерах и спортивных событиях в мире авто.

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