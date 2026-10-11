Радары нового поколения уже на дорогах: за какой маневр водителям грозит штраф

Вы узнаете:
- Как работает радар, встроенный в дорожное покрытие
- Какой штраф за запрещенный обгон в Италии
На европейских дорогах начали устанавливать инновационные комплексы, которые монтируются непосредственно в дорожное покрытие и фиксируют опасные обгоны.
Главред решил разобраться, как работают эти инновационные радары.
Где уже установили новые радары
В Италии начали штрафовать за обгон через сплошную линию без какого-либо патруля на дороге - этим занимается устройство SV3, прозванное "сорбасометром", Первый такой комплекс заработал в августе 2025 года на национальной дороге SS18 в Калабрии, пишет moto.pl.
Как работают новые радары
Технология сочетает датчики, вмонтированные непосредственно в асфальт, и камеры высокого разрешения. Как только система замечает неправильный маневр, она записывает около 15 секунд видеоматериала - с ситуацией до, во время и после инцидента.
Далее данные обрабатываются автоматически: алгоритм распознает тип транспортного средства, считывает номерной знак, определяет положение автомобиля на полосе движения и точную точку нарушения. Сформированный пакет документов передается правоохранительным органам, которые и принимают решение. То есть сама фиксация еще не означает автоматического штрафа.
Ключевой технический нюанс - калибровка. От ее точности зависит, правильно ли система интерпретирует дорожную ситуацию и насколько низким будет риск ошибочной классификации поведения водителя.
Где устанавливают такие радары
Устройства устанавливают в первую очередь на самых опасных участках: горных серпантинах, поворотах с ограниченной видимостью и длинных прямых, где водители чаще всего решаются на рискованный маневр.
Наибольшую опасность такой обгон представляет для мотоциклистов, движущихся навстречу: автомобиль, выезжающий на их полосу, оставляет минимум пространства и времени на реакцию.
Какие штрафы предусмотрены за обгон
Размер штрафа в Италии зависит от типа дороги и обстоятельств нарушения и колеблется в пределах от 42 до 345 евро. К денежному взысканию добавляется еще одно неприятное последствие - списание баллов с водительского счета.
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Об источнике: Moto
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