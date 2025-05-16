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Штрафа не будет: полицейский рассказал, когда "Обгон запрещен" становится законным

Руслан Иваненко
16 мая 2025, 23:29
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Инспектор советует использовать видеорегистратор для подтверждения законности обгона.
Полиция, знак
Обгон под знаком "Обгон запрещен" иногда возможен / Колаж: Главред, фото: Главред, wikipedia

Вы узнаете:

  • Когда и как можно обгонять под знаком "Обгон запрещен" без риска штрафа
  • Когда можно обгонять и чем отличается обгон от опережения

На украинских дорогах знак "Обгон запрещен" вместе со сплошной разметкой - привычное явление, которое водители обычно не решаются игнорировать.

Главред решил разобраться, действительно ли это правило является абсолютным.

видео дня

Согласно действующим Правилам дорожного движения Украины, обгон в зоне действия запрещающего знака возможен, если речь идет об одиночных транспортных средствах, движущихся со скоростью до 30 км/ч. Об этом сообщил опытный патрульный в комментарии для "SUV News".

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Условия, при которых обгон разрешен

  • Транспортное средство движется со скоростью менее 30 км/ч
  • Оно является одиночным (автомобиль, автопоезд или буксируемый транспорт)
  • Имеется специальный знак ограничения скорости на транспорте
  • Отсутствуют препятствия или угроза безопасности на встречной полосе

Полицейский также отметил: это единственное исключение, предусмотренное законом. Все остальные ситуации не позволяют игнорировать знак.

Кроме того, инспектор посоветовал водителям использовать видеорегистратор, чтобы при необходимости иметь доказательство законности маневра. Это может помочь избежать штрафа или споров с полицией.

Обгон или опережение

Эксперт также объяснил важное отличие: обгон - это маневр с выездом на встречную полосу, тогда как опережение может осуществляться в пределах своей полосы. Если медленный транспорт прижимается к обочине, водитель может его опередить, не нарушая ПДД.

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SUV News - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

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