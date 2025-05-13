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Авто тратит больше, чем надо: эксперт поделился советами, как сэкономить топливо

Руслан Иваненко
13 мая 2025, 01:09
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Опытный автомеханик рассказал, какие водительские привычки приводят к перерасходу горючего на ежедневных поездках.
Авто тратит больше, чем надо: эксперт поделился советами, как сэкономить топливо
Какие водительские привычки приводят к перерасходу горючего на ежедневных поездках / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие простые привычки помогут экономить топливо ежедневно
  • Почему стоит избавиться от лишнего в багажнике и салоне

Главред решил разобраться, как украинским водителям снизить расходы на топливо. Пригодились советы авторитетного американского автомеханика Скотти Килмера, который поделился простыми, но действенными лайфхаками.

Водители все чаще ищут способы экономии или вообще отказываются от использования собственного транспорта.

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В ответ на такую тенденцию Скотти Килмер, один из самых популярных автомехаников в YouTube-пространстве, рассказал о четырех простых способах, которые помогут сократить расходы на топливо.

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Контролируйте давление в шинах

Регулярная проверка давления - один из самых простых и эффективных способов экономить топливо.

"Если давление неправильное, ваши шины будут иметь слишком большое трение с дорогой, что ухудшит расход топлива", - отмечает Килмер.

Меняйте воздушный фильтр

Грязный фильтр создает дополнительное сопротивление для двигателя, из-за чего он начинает потреблять больше топлива. Регулярное обслуживание этого элемента позволит уменьшить нагрузку на мотор.

Ездите плавно

"Лучше научиться водить машину плавно в умеренном темпе, чтобы существенно сэкономить", - рекомендует эксперт. Резкие ускорения и торможения не только увеличивают расход топлива, но и изнашивают тормозную систему и другие компоненты автомобиля.

Избавьтесь от лишнего веса

"Чем меньше вес вы перевозите, тем лучше расход топлива", - подчеркивает Килмер, лишние вещи в салоне или багажнике создают дополнительную нагрузку на двигатель. Вынесите все ненужное из авто - и вы сразу увидите разницу в расходе топлива.

Вывод

Советы от Скотти Килмера - это не просто теория, а проверенные на практике действия, которые могут сэкономить немалые средства каждому водителю. В период финансовой нестабильности это знание - настоящая находка для украинских автолюбителей.

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