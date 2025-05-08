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Кладут мячи в подвеску: механик рассказал, что это за метод и безопасен ли он

Руслан Иваненко
8 мая 2025, 18:53
261
Почему автомеханики советуют заменить опасный лайфхак с мячами на пневмобаллоны для грузов и безопасности.
Механик
Механик / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот youtube.com

Читайте в материале:

  • Почему мячи в пружинах - не решение проблемы
  • Что рекомендуют вместо рискованного лайфхака
  • Какие последствия имеет перегруз авто

Некоторые водители, особенно владельцы легковушек, которые часто перевозят тяжелые грузы, прибегают к нестандартному лайфхаку - вкладывают теннисные мячи внутрь пружин подвески. Эксперты SUV News рассказали, почему такой метод стал популярным, и какие последствия он может иметь.

Как отмечает специалист, несмотря на распространенность этого способа, использовать его не стоит. Такая "модификация" применяется преимущественно на изношенных подвесках для временного улучшения их работы.

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"Этот народный метод действительно может продлить ресурс ходовой части в 1,5-2 раза в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации", - признает специалист.

По его словам, мячи частично компенсируют проседание подвески и уменьшают вероятность контакта днища автомобиля с дорожным покрытием на ухабах. Впрочем, подобное решение нельзя считать полноценной альтернативой ремонту.

"Использование теннисных мячей вместо пружин не позволяет обеспечивать надлежащую амортизацию, что ухудшает управляемость авто и безопасность движения", - предостерегает эксперт.

Вместо этого специалист советует обратить внимание на более безопасный вариант - установку пневмобаллонов. Хотя это дороже, система позволяет регулировать клиренс и уменьшать нагрузку на подвеску при перевозке тяжелых вещей.

Независимо от выбранного метода, автомеханик призывает водителей не превышать допустимую нагрузку на авто. Иначе это может привести к серьезным техническим проблемам.

Больше новостей для автомобилистов

Как сообщал Главред, в Украине заработала обновленная система электронной записи в сервисные центры МВД. Теперь водители могут записаться на прием за 21 день вперед, но не более 4 раз в месяц (для юрлиц - до 4 раз в день).

Кроме этого, в Верховную Раду подан законопроект №9564, который предусматривает штрафы за превышение уровня шума транспортом. За первое нарушение - 17 тыс. грн, за повторное - 34 тыс. грн и возможное лишение водительских прав.

Кроме того, с 1 апреля 2025 года в Украине вступили в силу обновленные Правила дорожного движения, которые позволяют мотоциклам и мопедам пользоваться полосами общественного транспорта.

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Что за ресурс - SUV News?

SUV News - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), включая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

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