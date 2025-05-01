Почему полиция может остановить даже 'идеального' водителя: СМИ раскрыли подробности

Как тюнинг, маневры или громкая музыка могут стать причиной остановки.

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Полиция может остановить без повода / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, патрульная полиция Львовской области

Кратко:

Полиция может останавливать авто без очевидных нарушений

Подозрение вызывают маневры, тюнинг и даже музыка

В Украине, согласно законодательству, существуют четкие основания для остановки транспортного средства. Однако на практике патрульные иногда руководствуются собственными подозрениями относительно поведения водителя или внешнего вида авто. Как уменьшить вероятность нежелательной остановки, объяснил портал UaMotors.

"В Украине есть четко определенные основания для остановки автомобиля, но на практике патрульные могут проявлять инициативу, если транспортное средство кажется им подозрительным. Чтобы снизить вероятность остановки, стоит придерживаться нескольких простых советов", - говорится в публикации. видео дня

В частности, эксперты советуют

Не выделяться из общего трафика: слишком медленная или слишком быстрая езда сразу привлекает внимание полиции.

Придерживаться плавности на дороге - резкие ускорения, торможения или перестройки могут выглядеть подозрительно.

Избегать чрезмерного или необычного тюнинга - яркий кузов, тонировка, нестандартные детали могут вызвать интерес правоохранителей.

Не допускать даже мелких нарушений, таких как езда без ремня, телефон в руке или проезд на желтый свет - все это может стать формальным поводом для остановки.

Вести себя уверенно при появлении патрульного экипажа - резкое изменение маршрута или полосы движения может вызвать подозрение.

Избегать чрезмерного шума - громкая музыка в авто также может стать причиной проверки.

"Лучше не привлекать к себе лишнего внимания, ведите себя уверенно и естественно, ваша внимательность на дороге - залог спокойствия", - советуют в UaMotors.

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Как ранее сообщал Главред, стоимость бензина и дизтоплива на АЗС в последнее время снижается, что связано со снижением цен на нефть с 82 до 70 долларов за баррель. Эксперт Сергей Куюн отметил, что ситуация на рынке будет зависеть от мировых цен на нефть и колебаний курса гривны.

Накануне стало известно, что в случае, если стоимость нефти Brent останется на уровне 65 долл./баррель до конца апреля, в мае возможно еще более ощутимое удешевление бензина - до 3 грн/л.

Кроме того, с 1 апреля 2025 года в Украине вступили в силу обновленные Правила дорожного движения, которые позволяют мотоциклам и мопедам пользоваться полосами общественного транспорта.

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