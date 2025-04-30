Эксперты назвали самое популярное авто Европы в 2025: кто возглавил рейтинг

Продажи самого популярного автомобиля выросли на 8,3% и составили 72 223 единицы.

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Как выглядит Европейский рынок авто в 2025 / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

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Renault Clio стал лидером продаж автомобилей в Европе в первом квартале 2025 года, обогнав Dacia Sandero

В ТОП-10 автомобилей вошли также Volkswagen Golf, Volkswagen T-Roc, Citroen C3, Volkswagen Tiguan, Opel Corsa, Nissan Qashqai и Peugeot 208

В первом квартале 2025 года хэтчбек Renault Clio стал самым популярным автомобилем в Европе, опередив Dacia Sandero, которая ранее удерживала лидерство. Согласно данным портала Focus2Move, за этот период было реализовано 72 223 единицы Renault Clio, что на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Главред.

"По данным за I квартал 2025 года, Dacia Sandero, опустившись на 1 позицию, занял 2-е место с 68 695 новыми регистрациями (-9%), обогнав поднявшийся на 8 позиций Dacia Duster с 60 562 (+23,1%) и опустившийся на 2 позиции Volkswagen Golf с 59 905 продажами (-11,5%)", - говорится в заявлении аналитиков. видео дня

Другие модели, которые вошли в десятку самых популярных автомобилей в Европе за первый квартал 2025 года.

Volkswagen Golf - 59 905 проданных авто (-11,5%)

Volkswagen T-Roc - 58 339 (+10,3%)

Citroen C3 - 53 793 (-9,6%)

Volkswagen Tiguan - 52 123 (+25,2%)

Opel Corsa - 49 898 (+2,3%)

Nissan Qashqai - 49 178 (-5,1%)

Peugeot 208 - 48 065 (-0,2%)

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