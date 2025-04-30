Эксперты назвали самое популярное авто Европы в 2025: кто возглавил рейтинг

Главное:
- Renault Clio стал лидером продаж автомобилей в Европе в первом квартале 2025 года, обогнав Dacia Sandero
- В ТОП-10 автомобилей вошли также Volkswagen Golf, Volkswagen T-Roc, Citroen C3, Volkswagen Tiguan, Opel Corsa, Nissan Qashqai и Peugeot 208
В первом квартале 2025 года хэтчбек Renault Clio стал самым популярным автомобилем в Европе, опередив Dacia Sandero, которая ранее удерживала лидерство. Согласно данным портала Focus2Move, за этот период было реализовано 72 223 единицы Renault Clio, что на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Главред.
"По данным за I квартал 2025 года, Dacia Sandero, опустившись на 1 позицию, занял 2-е место с 68 695 новыми регистрациями (-9%), обогнав поднявшийся на 8 позиций Dacia Duster с 60 562 (+23,1%) и опустившийся на 2 позиции Volkswagen Golf с 59 905 продажами (-11,5%)", - говорится в заявлении аналитиков.видео дня
Другие модели, которые вошли в десятку самых популярных автомобилей в Европе за первый квартал 2025 года.
- Volkswagen Golf - 59 905 проданных авто (-11,5%)
- Volkswagen T-Roc - 58 339 (+10,3%)
- Citroen C3 - 53 793 (-9,6%)
- Volkswagen Tiguan - 52 123 (+25,2%)
- Opel Corsa - 49 898 (+2,3%)
- Nissan Qashqai - 49 178 (-5,1%)
- Peugeot 208 - 48 065 (-0,2%)
Также эксперты назвали 10 моделей универсалов, которые достойны внимания.
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