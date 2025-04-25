Водителям на заметку: как изменятся штрафы за превышение скорости в мае

Высокая скорость остается одной из основных причин смертельных дорожно-транспортных происшествий.

https://glavred.info/auto/voditelyam-na-zametku-kak-izmenyatsya-shtrafy-za-prevyshenie-skorosti-v-mae-10659215.html Ссылка скопирована

В мае водителям станет дороже нарушать / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что известно о штрафах:

Превышение скорости на 20-50 км/ч карается штрафом в 340 гривен

Превышение скорости свыше 50 км/ч влечет за собой штраф в размере 1700 гривен

В 2025 году законодательство Украины не претерпело кардинальных изменений в сфере Правил дорожного движения или системы штрафов, но с началом мая усиливается ответственность за превышение скорости. Полиция напоминает: соблюдение разрешенной скорости - вопрос жизни и смерти, сообщает Главред со ссылкой на uamotors.

Как пишут эксперты, за превышение скорости на 20-50 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 гривен. А если водитель разгоняется сверх этого лимита - более чем на 50 км/ч - штраф возрастает до 1700 гривен.

видео дня

С начала мая действуют более жесткие санкции для водителей, чье превышение скорости стало причиной аварии или создало опасную ситуацию. В таких случаях к основному штрафу добавляется еще 1445 гривен.

Правоохранители подчеркивают: соблюдение правил - это не просто способ избежать финансовых наказаний. Это реальная возможность сохранить человеческие жизни. Высокая скорость - один из главных факторов смертельных ДТП.

Поэтому каждый водитель должен помнить: ответственность на дороге начинается с осторожности и собственной дисциплины. Не пренебрегайте правилами!

Также ранее сообщалось, как избежать штрафа за превышение скорости.

Больше новостей для автомобилистов:

Что известно об UaMotors? UaMotors - сайт, который предназначен для всех современных автолюбителей, которых интересуют актуальные и важные новости автомира. Как говорится в описании, главная задача сайта - сообщать отечественным автомобилистам обо всех последних событиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред