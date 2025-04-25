Водителям на заметку: как изменятся штрафы за превышение скорости в мае

Что известно о штрафах:
- Превышение скорости на 20-50 км/ч карается штрафом в 340 гривен
- Превышение скорости свыше 50 км/ч влечет за собой штраф в размере 1700 гривен
В 2025 году законодательство Украины не претерпело кардинальных изменений в сфере Правил дорожного движения или системы штрафов, но с началом мая усиливается ответственность за превышение скорости. Полиция напоминает: соблюдение разрешенной скорости - вопрос жизни и смерти, сообщает Главред со ссылкой на uamotors.
Как пишут эксперты, за превышение скорости на 20-50 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 гривен. А если водитель разгоняется сверх этого лимита - более чем на 50 км/ч - штраф возрастает до 1700 гривен.
С начала мая действуют более жесткие санкции для водителей, чье превышение скорости стало причиной аварии или создало опасную ситуацию. В таких случаях к основному штрафу добавляется еще 1445 гривен.
Правоохранители подчеркивают: соблюдение правил - это не просто способ избежать финансовых наказаний. Это реальная возможность сохранить человеческие жизни. Высокая скорость - один из главных факторов смертельных ДТП.
Поэтому каждый водитель должен помнить: ответственность на дороге начинается с осторожности и собственной дисциплины. Не пренебрегайте правилами!
Также ранее сообщалось, как избежать штрафа за превышение скорости.
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