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Как избежать штрафа за превышение скорости: поможет лишь одна кнопка в авто

Мария Николишин
25 апреля 2025, 03:30
116
Названа кнопка в авто, которая может спасти от штрафа за превышение скорости.
Как избежать штрафа за превышение скорости: поможет лишь одна кнопка в авто
Что означает кнопка с рисунком в виде спидометра в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что означает кнопка с надписью LIM в авто
  • Как камеры фиксируют превышение скорости

В Украине активно распространяются камеры автофиксации нарушений ПДД, которые в первую очередь нацелены на контроль соблюдения скоростного режима водителями.

Чаще всего водители просто забывают о скоростном режиме, но это можно легко исправить, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.

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В частности, в современных авто можно увидеть специальную кнопку, которая работает как штатный ограничитель скорости.

Как известно, камеры автофиксации вычисляют не моментальную скорость, а среднюю на определенном отрезке дороги. Камеры в начале и в конце участка считывают номера автомобиля и фиксируют время въезда и выезда. Далее система рассчитывает среднюю скорость: если она выше лимита - штраф гарантирован.

Используя ограничитель скорости, вам не нужно постоянно смотреть на спидометр, опасаясь штрафа. Система позволит поддерживать максимальную скорость, ранее заданную водителем. Даже при случайном нажатии на педаль газа ваше авто не сможет разогнаться быстрее.

Чтобы активировать ограничитель в авто, достаточно нажать соответствующую кнопку на консоли. Часто она расположена прямо на руле и обозначена рисунком в виде спидометра, а также надписью LIM.

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vnedorozhnik.net - это украинский информационный ресурс, который специализируется на темах, связанных с дорожным движением, автомобилями и безопасностью на дорогах. На сайте публикуются статьи, новости, советы и разъяснения относительно правил дорожного движения, штрафов, технического состояния автомобилей и других аспектов, важных для водителей и автовладельцев

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