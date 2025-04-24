Не только для красоты: зачем устанавливают на авто по две выхлопные трубы

Вы узнаете:
- Зачем устанавливают двойные выхлопные трубы в авто
- На каких автомобилях можно увидеть по две выхлопные трубы
Многие могли заметить, что в фильмах, клипах или просто на красивых обоях для компьютера, появляются большие спортивные автомобили с двумя выхлопными трубами. У многих сразу складывается впечатление, что это лишь для стиля или красоты. Главред все же выяснил, есть ли в таком техническом решении хоть какой-то практический смысл.
Автомобильный портал Motor Media Review пишет, что двойную выхлопную трубу устанавливают не только ради эстетики. Трубы выполняют ряд важных технических функций, особенно в мощных двигателях.
Больше выхлопов - меньше сопротивления
Двойная выхлопная система нужна для того, чтобы быстрее выводить выхлопные газы из двигателя. Это особенно важно в автомобилях с большими двигателями (например, V6, V8 или V12).
Если в авто установлены по две выхлопные трубы, то это позволит уменьшить обратное давление в коллекторе, улучшить продувку цилиндров и увеличить эффективность сгорания топлива.
Раздельный поток для выхлопных газов
Во многих автомобилях с мощными двигателями типа V6 или V8 каждая сторона мотора имеет свою выхлопную трубу. Двойные трубы разделяют поток газов, что позволяет работать двигателю надежнее.
Звук и стиль
Помимо технических моментов, нельзя обойти стороной эстетический аспект. Автолюбители устанавливают двойные выхлопные трубы, чтобы звук был глубже и громче.
Обычно такие трубы устанавливают на спортивных автомобилях, в частности на BMW M, Mercedes-AMG, или Audi RS.
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