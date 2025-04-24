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Не только для красоты: зачем устанавливают на авто по две выхлопные трубы

Марина Фурман
24 апреля 2025, 03:02
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Ответ может удивить даже опытных автолюбителей.
выхлопная труба в авто
Для чего на самом деле устанавливают на авто двойные выхлопные трубы / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем устанавливают двойные выхлопные трубы в авто
  • На каких автомобилях можно увидеть по две выхлопные трубы

Многие могли заметить, что в фильмах, клипах или просто на красивых обоях для компьютера, появляются большие спортивные автомобили с двумя выхлопными трубами. У многих сразу складывается впечатление, что это лишь для стиля или красоты. Главред все же выяснил, есть ли в таком техническом решении хоть какой-то практический смысл.

Автомобильный портал Motor Media Review пишет, что двойную выхлопную трубу устанавливают не только ради эстетики. Трубы выполняют ряд важных технических функций, особенно в мощных двигателях.

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Больше выхлопов - меньше сопротивления

Двойная выхлопная система нужна для того, чтобы быстрее выводить выхлопные газы из двигателя. Это особенно важно в автомобилях с большими двигателями (например, V6, V8 или V12).

Если в авто установлены по две выхлопные трубы, то это позволит уменьшить обратное давление в коллекторе, улучшить продувку цилиндров и увеличить эффективность сгорания топлива.

Раздельный поток для выхлопных газов

Во многих автомобилях с мощными двигателями типа V6 или V8 каждая сторона мотора имеет свою выхлопную трубу. Двойные трубы разделяют поток газов, что позволяет работать двигателю надежнее.

Звук и стиль

Помимо технических моментов, нельзя обойти стороной эстетический аспект. Автолюбители устанавливают двойные выхлопные трубы, чтобы звук был глубже и громче.

Обычно такие трубы устанавливают на спортивных автомобилях, в частности на BMW M, Mercedes-AMG, или Audi RS.

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Что известно о "Motor Media Review"?

Motor Media Review - украиноязычный автомобильный портал, который предлагает широкий спектр материалов на автомобильную тематику. Редакция портала состоит из людей, которые действительно увлечены автомобильной сферой и имеют глубокие знания в этой области. Они умеют подавать сложную техническую информацию в простой и понятной форме.

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