Водителей призвали не игнорировать белый дым из выхлопной трубы: в чем причина

Белый дым из выхлопной трубы может предупреждать о полном отказе двигателя.

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Белый дым из выхлопной трубы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему появляется белый дым из выхлопной трубы

О какой проблеме он сигнализирует

Если вы владелец бензинового или дизельного автомобиля, то есть один предупреждающий знак, который информирует о проблемах с двигателем - дым из выхлопной трубы.

Главред решил разобраться, почему из выхлопной трубы автомобиля идет белый дым.

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О чем сигнализирует белый дым из выхлопной трубы

Проводить техническое обслуживание автомобиля может быть сложно, но если вы видите белый дым из выхлопа, вам нужно немедленно проверить его, пишет express.co.uk.

Эксперты отмечают, что определенное количество выхлопного дыма является нормальным явлением, особенно в холодную погоду. Однако, постоянный белый дым в теплых условиях может быть признаком неисправности прокладки головки.

Этот важный компонент двигателя герметизирует камеры сгорания и предотвращает утечку охлаждающей жидкости в двигатель. В случае нарушения это может привести к перегреву, потере питания и дорогостоящему ремонту. Если автомобиль выпускает белый дым, это может быть горение охлаждающей жидкости.

Можно ли игнорировать белый дым из выхлопной трубы

Игнорирование белого дыма может привести к серьезному повреждению двигателя, поэтому крайне важно немедленно прекратить вождение и найти механика, чтобы решить проблему.

В дополнение к белому выхлопному дыму, симптомы неисправности прокладки головки включают перегрев, молочное или белое масло и заметную потерю мощности.

К любому из этих показателей следует относиться серьезно, поскольку продолжение поездки с поврежденной прокладкой может привести к полному отказу двигателя.

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