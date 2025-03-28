Полицейским запретили штрафовать водителей за превышение скорости, но есть нюанс

Вы узнаете:
- Когда полиция не имеет права штрафовать за превышение скорости
- Почему штрафы за скорость могут быть ошибочными в плохую погоду
Украинским полицейским запрещено штрафовать водителей за превышение скорости, если погодные условия могут повлиять на точность измерений. Это связано с особенностями работы TruCam - радара, который используют для фиксации скорости. Такой информацией делятся эксперты издания "Автотема".
В дождь, снег или туман лазерный измеритель скорости работает с меньшей точностью. В таких случаях полицейские должны включать специальный режим "Плохая погода", который ограничивает диапазон измерения - от 15 до 61 метра.
Если же превышение скорости было зафиксировано на большем расстоянии, такой штраф является незаконным. Водитель имеет полное право обжаловать его в суде и добиться отмены.
"Соответственно, любой штраф, выписанный на основе таких измерений, является незаконным и подлежит отмене в судебном порядке", - резюмировали эксперты.
Также адвокат ответил, будут ли штрафовать за благодарность "аварийкой".
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Что за издание - "Автотема"?
"Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.
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