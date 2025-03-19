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Только до 31 марта: водителей призвали внести важную плату, иначе "сгорит"

Даяна Швец
19 марта 2025, 16:51
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В МВД объяснили, почему номерные знаки уничтожают после 1 апреля.
номерной знак, деньги, водитель, авто
Почему номерные знаки уничтожают после 1 апреля / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Как избежать потери номерного знака после продажи авто
  • Что делать, если вы не успели оплатить за хранение номеров

Водители, желающие сохранить свой любимый и "козырный" номерной знак после продажи автомобиля, могут воспользоваться услугой хранения номеров в сервисном центре МВД, ведь самостоятельное сохранение таких знаков запрещено, сообщает Главред со ссылкой на "Автотема".

Важно помнить, что владельцы сохраненных номерных знаков должны вовремя оплатить их дальнейшее хранение - до 31 марта 2025 года. Если этого не сделать, с 1 апреля 2025 года в соответствии с постановлением Кабмина №795 эти номерные знаки будут уничтожены.

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Сервисные центры МВД отмечают, что хранение номерных знаков является платной услугой, которая стоит 10,80 грн за каждые сутки (с учетом НДС). Продолжительность хранения определяет сам автовладелец.

Оплатить услугу можно несколькими способами:

  • лично в сервисном центре МВД (через уполномоченного представителя);
  • онлайн - в кабинете водителя (достаточно выбрать срок продления хранения и произвести оплату).

Перенос номерного знака из одного сервисного центра МВД в другой не предусмотрен законодательством. Однако владелец может закрепить номер за близкими родственниками - например, детьми или супругами, предоставив документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении или браке).

Поэтому, если хотите сохранить любимые номера, стоит позаботиться об оплате заранее, чтобы избежать их уничтожения.

Если же Вы планируете купить новую "ласточку", эксперты назвали ТОП-10 самых бюджетных моделей.

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Что за издание - "Автотема"?

"Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

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