Кто имеет право ехать дальше: тест ПДД, знаете ли вы сигналы регулировщика

В тесте ПДД нужно разобраться, кто может ехать, когда регулировщик показывает определенный сигнал.

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Что означает жест с вытянутой вперед рукой - тест ПДД / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, "За! Правилам"

Хорошо ли вы помните правила дорожного движения на знание жестов регулировщика? Проверить свои знания можно с помощью теста на YouTube-канале "За! Правилам", пишет Главред со ссылкой на Оbozrevatel.

В тесте нужно определить, кто имеет право продолжить движение при определенном сигнале регулировщика.

Тест ПДД / фото: "За! Правилам"

Условия ситуации - на перекрестке находятся три транспортных средства:

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водитель синего грузовика сигнализирует о намерении повернуть направо;

белое авто собирается выполнить левый поворот;

велосипедист едет прямо.

Регулировщик стоит с вытянутой вперед правой рукой. В такой ситуации возможны варианты:

продолжить движение может только велосипедист;

велосипедист и водитель грузовика;

только водитель белого автомобиля;

только водитель грузовика;

движение запрещено всем.

Чтобы правильно ответить, нужно обратиться к пункту 8.8 ПДД. Он предусматривает, что:

со стороны левой стороны трамвай может двигаться налево, а нерельсовые транспортные средства - в любом направлении;

со стороны груди транспортные средства могут двигаться только справа;

со стороны правой стороны и спины движение для всех запрещено.

Поскольку синий грузовик находится справа от регулировщика, он должен остановиться. Велосипедисту разрешено только повернуть направо, а ехать прямо он не может. Водителю белого автомобиля разрешено движение во всех направлениях, поэтому он может выполнить запланированный поворот.

Итак, правильный вариант ответа - движение может продолжить только водитель белого автомобиля.

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Что такое ПДД? Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

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