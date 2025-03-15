Кто имеет право ехать дальше: тест ПДД, знаете ли вы сигналы регулировщика

Хорошо ли вы помните правила дорожного движения на знание жестов регулировщика? Проверить свои знания можно с помощью теста на YouTube-канале "За! Правилам", пишет Главред со ссылкой на Оbozrevatel.
В тесте нужно определить, кто имеет право продолжить движение при определенном сигнале регулировщика.
Условия ситуации - на перекрестке находятся три транспортных средства:
- водитель синего грузовика сигнализирует о намерении повернуть направо;
- белое авто собирается выполнить левый поворот;
- велосипедист едет прямо.
Регулировщик стоит с вытянутой вперед правой рукой. В такой ситуации возможны варианты:
- продолжить движение может только велосипедист;
- велосипедист и водитель грузовика;
- только водитель белого автомобиля;
- только водитель грузовика;
- движение запрещено всем.
Чтобы правильно ответить, нужно обратиться к пункту 8.8 ПДД. Он предусматривает, что:
- со стороны левой стороны трамвай может двигаться налево, а нерельсовые транспортные средства - в любом направлении;
- со стороны груди транспортные средства могут двигаться только справа;
- со стороны правой стороны и спины движение для всех запрещено.
Поскольку синий грузовик находится справа от регулировщика, он должен остановиться. Велосипедисту разрешено только повернуть направо, а ехать прямо он не может. Водителю белого автомобиля разрешено движение во всех направлениях, поэтому он может выполнить запланированный поворот.
Итак, правильный вариант ответа - движение может продолжить только водитель белого автомобиля.
Также предлагаем тест ПДД, где надо определить, кого можно подобрать на дороге.
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Что такое ПДД?
Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".
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