От штрафа в 2500 грн до лишения прав: за какое нарушение будут наказывать строже

Игнорирование ПДД теперь будет стоить дороже.

https://glavred.info/auto/ot-shtrafa-v-2500-grn-do-lisheniya-prav-za-kakoe-narushenie-budut-nakazyvat-strozhe-10647011.html Ссылка скопирована

Новые штрафы вводятся за игнорирование скорой и полиции / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Верховная Рада хочет ужесточить наказание для водителей

Водителей будут штрафовать за неуступчивость спецтранспорта

Верховная Рада рассматривает законопроект № 11111, который предусматривает более жесткие наказания за отказ уступать дорогу спецтранспорту. Документ предлагает существенное повышение штрафов и даже возможное лишение водительских прав за такие нарушения, пишет издание Главред со ссылкой на ресурс Автотема.

Изменения в законодательстве направлены на усиление ответственности водителей, которые игнорируют приоритет автомобилей экстренных служб.

видео дня

Если водитель не пропустит транспорт с включенными спецсигналами - скорую помощь, полицию, спасательные службы, аварийные машины или транспорт для перевозки детей - ему будет грозить штраф от 1700 до 2500 грн или даже лишение водительских прав.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф лишь 680 грн, поэтому принятие нового закона существенно увеличит ответственность нарушителей.

Законопроект внесли в повестку дня еще в феврале, поэтому его могут рассмотреть в любой момент. Если депутаты поддержат инициативу, новые правила могут начать действовать уже в ближайшие месяцы.

Кроме этого, украинским водителям изменили правила остановки.

Больше новостей для автомобилистов:

Что за издание - "Автотема"? "Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред