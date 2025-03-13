От штрафа в 2500 грн до лишения прав: за какое нарушение будут наказывать строже

О чем речь:
- Верховная Рада хочет ужесточить наказание для водителей
- Водителей будут штрафовать за неуступчивость спецтранспорта
Верховная Рада рассматривает законопроект № 11111, который предусматривает более жесткие наказания за отказ уступать дорогу спецтранспорту. Документ предлагает существенное повышение штрафов и даже возможное лишение водительских прав за такие нарушения, пишет издание Главред со ссылкой на ресурс Автотема.
Изменения в законодательстве направлены на усиление ответственности водителей, которые игнорируют приоритет автомобилей экстренных служб.
Если водитель не пропустит транспорт с включенными спецсигналами - скорую помощь, полицию, спасательные службы, аварийные машины или транспорт для перевозки детей - ему будет грозить штраф от 1700 до 2500 грн или даже лишение водительских прав.
Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф лишь 680 грн, поэтому принятие нового закона существенно увеличит ответственность нарушителей.
Законопроект внесли в повестку дня еще в феврале, поэтому его могут рассмотреть в любой момент. Если депутаты поддержат инициативу, новые правила могут начать действовать уже в ближайшие месяцы.
Кроме этого, украинским водителям изменили правила остановки.
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Что за издание - "Автотема"?
"Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.
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