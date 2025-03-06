Неожиданный штраф за лампочку: когда водителя могут наказать на 1000 гривен

Водителям советуют перед поездкой проверять освещение автомобиля, чтобы избежать недоразумений с полицией.

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Когда можно обжаловать штраф за подсветку номера / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Законен ли штраф за перегоревшую подсветку номера

Как избежать штрафа за неработающую подсветку номерного знака

В Украине водители обязаны следить за тем, чтобы номерной знак автомобиля был хорошо виден с расстояния не менее 20 метров, даже в темное время суток. Для этого используется специальная подсветка. Если лампочка перегорит, это может стать основанием для штрафа в размере 1190 гривен (ч. 1 ст. 121-3 КоАП Украины), пишет Главред со ссылкой на экспертов "Автотема".

Однако полицейские не имеют права просто остановить авто и оштрафовать водителя из-за отсутствия подсветки. Патрульные должны доказать, что неисправность возникла еще до начала движения.

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Если проблема с подсветкой появилась уже во время поездки, водителя не могут наказать - только предупредить о неисправности.

Чтобы избежать штрафа, юристы рекомендуют:

Спокойно объяснять ситуацию полиции.

Сообщить, если лампа перегорела во время движения.

Требовать доказательств: патрульные должны доказать, что проблема была еще до поездки.

Обжаловать штраф в суде, если отсутствуют доказательства нарушения.

Водителям советуют перед поездкой проверять освещение автомобиля, чтобы избежать недоразумений с полицией. А главное - помнить, что закон будет на их стороне, если нет неоспоримых доказательств нарушения.

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Что за издание - "Автотема"? "Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

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