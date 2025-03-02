Водители могут потерять права и получить штраф из-за пауков: в чем причина

Присутствие пауков в салоне авто может отвлекать водителя и приводить к серьезным последствиям на дороге, эксперты предупредили о наказании.

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Штрафы в Британии - водители могут потерять права из-за пауков / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

Вы узнаете:

Какие штрафы за отвлечение от вождения в Британии

Почему насекомые в салоне авто это опасно

Эксперты предупреждают, что присутствие пауков в автомобиле может стать серьезным фактором риска. Генеральный директор MotorEasy Дункан МакКлюр Фишер отмечает, что паукообразные, которые появляются в салоне, могут отвлекать внимание водителя, что повышает опасность на дороге, сообщает британское издание Express.

Главред выяснил, за что штрафуют в Британии.

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Штрафы за неосторожное вождение

Испуг или паника из-за паука могут квалифицироваться как "вождение без должного внимания" или "неосторожное вождение", что может привести к штрафным санкциям, начислению штрафных баллов или даже дискреционному запрету на управление автомобилем.

Специалисты добавляют, что пауки предпочитают теплые и сухие места, поэтому салон авто является для них идеальным убежищем в холодное время года.

"Крайне важно, чтобы все водители были на 100% сосредоточены на том, что они делают за рулем. Вы управляете двухтонным куском металла, который движется со скоростью, поэтому отвлечение может быть фатальным. Если ваша концентрация внезапно отвлекается на что-то внутри транспортного средства, это может быть расценено как управление без должной внимательности и осторожности или как неосторожное вождение", - отмечает MotorEasy.

MotorEasy объясняет, что водители, признанные виновными в невнимательном вождении, могут получить от трех до девяти штрафных баллов в удостоверении.

Кроме этого, им грозит штраф до 2 500 фунтов стерлингов, а в отдельных случаях - лишение водительских прав.

Как перестать отвлекаться от руля

Испуганные водители, пытаясь избавиться от насекомого в автомобиле, могут полностью отвлечься от дороги, даже двигаясь на высокой скорости.

"Если вы можете серьезно отвлечься, увидев осьминога существо во время движения, стоит заранее принять меры, чтобы оно вообще не попало в ваш автомобиль. Самое очевидное, с чего стоит начать, - это освободить салон автомобиля, тем самым устранив любые источники пищи для пауков. Поднимите пакеты из-под чипсов, выбросьте обертки от бутербродов и пропылесосьте салон. Старайтесь также не давать паукам места, где они могут спрятаться, то есть уберите из салона все ненужные предметы. Также следует регулярно чистить вентиляционные отверстия автомобиля, ведь это еще одно место, где пауки могут прятаться", - советует Управляющий директор Select Car Leasing Грэм Конвей.

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