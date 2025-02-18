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Штраф 75 тысяч евро и даже тюрьма: почему в Германии нельзя ловить рыбу

Юрий Берендий
18 февраля 2025, 05:08
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В Германии рыбалка без специального разрешения, экзамена и лицензии считается браконьерством и может привести к штрафу в 75 тысяч евро или тюрьме.
Штраф 75 тысяч евро и даже тюрьма: почему в Германии нельзя ловить рыбу
Почему в Германии нельзя ловить рыбу - штраф 75 тысяч евро и тюрьма / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Вы узнаете:

  • Можно ли в Германии ловить рыбу
  • Можно ли ловить рыбу без лицензии в Германии
  • Какой штраф за рыбалку в Германии

Рыбалка - это хобби, которое многие воспринимают как развлечение, однако в Германии все не так просто. В этой стране ловить рыбу без специального разрешения запрещено, а нарушение правил может обернуться огромными штрафами или даже тюремным заключением. Об этом рассказывает блогер Галина автор YouTube-канала "Germanika".

Главред выяснил, почему в Германии нельзя ловить рыбу.

Где получить разрешение на рыбалку в Германии - можно ли бесплатно ловить рыбу

Как отмечает украинка Галина, проживающая в ФРГ, в Германии рыбалка - это не только хобби, но и строго регламентированная деятельность. По ее словам, в Германии ни в коем случае нельзя без разрешения просто пойти ловить рыбу, например, на реке. Для того, чтобы ловить рыбу, нужно специальное разрешение специальных органов, которые отвечают за рыбные хозяйства Германии.

"Просто так, как у нас это делается - взял удочку, пошел на реку, на пруд, на озеро и сиди, лови себе рыбу - такого в Германии нет. Нужно специальное разрешение", - объясняет блогерша.

Она добавляет, что как и многие вещи в Германии, такое хобби, как ловить рыбу, тоже не дешевое удовольствие. Разрешение стоит денег.

"Для этого (рыбалки - ред.) нужно сдать специальный экзамен на знание рыбного дела, на знание видов рыбы, на знание того, как можно эту рыбу ловить, для того, чтобы не нарушать ее естественный ареал, для того, чтобы это вписывалось в права защиты животных. В общем, это достаточно строгая процедура и просто так этого делать в Германии нельзя", - указывает Галина.

Смотрите видео о том, какие документы нужны для рыбалки в Германии:

Что известно о YouTube канале "Germanika"

YouTube канал "Germanika" посвящен темам, связанным с жизнью в Германии, культурой, традициями и повседневными аспектами немецкого общества. Он может быть полезным для тех, кто интересуется переездом в Германию, изучением немецкого языка или просто хочет узнать больше о жизни в этой стране. Аудитория канала - более 40 тысяч пользователей.

Какой штраф в Германии за ловлю рыбы без лицензии - сколько рыбы можно ловить в Германии

Чтобы получить право на рыбалку, необходимо пройти специальное обучение, сдать экзамен и получить удостоверение рыбака. Это обойдется примерно в 300 евро.

Кроме того, нужно оформить дополнительную лицензию на ловлю рыбы в конкретном водоеме, стоимость которой варьируется: например, годовая лицензия на вылов в Рейне стоит 40 евро, а суточная в реке Шпрее - 8 евро.

По словам журналистов немецкого издания DW, в Германии рыбалка без необходимых разрешений считается браконьерством. Нарушение закона грозит штрафом до 75 тысяч евро, а в худшем случае - заключением.

Кроме этого, действуют дополнительные ограничения:

  • Разрешено использовать максимум 2 удочки с одним крючком на каждой.
  • Запрещено использование электроудочек, сетей, взрывчатки и нестандартных снастей.
  • Содержание выловленной рыбы живой наказывается штрафом в 250 евро. Рыбу необходимо сразу оглушить и убить уколом в сердце.
  • Ловить можно только определенное количество рыбы в день.
  • Ловля на живца запрещена - за нарушение штраф до 5 тысяч евро.
  • В лицензии четко прописаны допустимые размеры и вес выловленной рыбы. Мелкую рыбу следует выпускать обратно в водоем.

Смотрите видео о том, можно ли поймать и отпустить рыбу в Германии:

Могут ли туристы ловить рыбу в Германии

Если вы планируете посетить Германию и хотите порыбачить, для туристов действуют упрощенные правила. Они могут получить разрешение без прохождения курсов и сдачи экзамена, но должны соблюдать все рыболовные законы страны.

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Что известно о Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, который вещает на заграницу. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

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