Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Рыба будет ловиться одна за другой: названа лучшая наживка для рыбалки

Юрий Берендий
5 ноября 2024, 05:37
130
Простой рыболовный прием обещает "идеальный" улов каждый раз, используя обычный овощ в качестве наживки.
Рыба будет ловиться одна за другой: названа лучшая наживка для рыбалки
Лучшая наживка для рыбалки - на что ловить карпа / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Рыболовный трюк стал вирусным в соцсетях, когда автор поделился секретом "идеального" улова, требующего лишь простого овоща, сообщает Mirror.

Рыбалка является не просто популярным занятием, а также эффективным способом релаксации. Для тех, кто стремится усовершенствовать свои навыки, новый трюк на TikTok от @simpleseries показывает, что обычная кукуруза может стать ключом к "идеальному" улову, позволяя ловить рыбу каждый раз.

В простом и понятном видео пользователь рекомендует рыбакам насаживать кукурузу с обеих сторон крючка, чтобы она фиксировалась на загнутой части, обеспечивая "идеальное положение" наживки.

видео дня

Этот лайфхак, который уже набрал более полумиллиона просмотров, вызвал значительный интерес в Интернете, вызвав обсуждение среди зрителей относительно их проверенных способов. Хотя мнения о самых эффективных методах могут различаться, многие готовы попробовать новый подход - любой метод, который обещает улучшить улов, стоит внимания.

Смотрите видео о том, какая наживка лучшая для карпа:

Один человек сказал: "Я насаживаю на крючок шесть кукурузных зерен". Другой ответил: "Мой папа научил меня всему этому". Между тем третий заметил: "Это единственное хорошее применение для кукурузы".

Однако некоторые скептики могут спросить, может ли эта стратегия со сладкой кукурузой быть действительно эффективной? Простой ответ - да, она может принести пользу, указывают эксперты.

Некоторые могут усомниться в эффективности использования сладкой кукурузы в качестве наживки, однако такая стратегия действительно работает. Она особенно привлекает такие виды рыб, как карп, усач, лещ, сом, линь и плотва

Отмечается, что эта наживка не только универсальна и доступна по цене, но и отлично подходит для зимнего сезона благодаря своему яркому цвету и компактному размеру, что привлекает внимание рыбы.

Кукуруза также привлекательна для рыб своей мягкой и легко усваиваемой текстурой, а низкая цена большинства банок делает ее выгодным выбором для многих рыбаков.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Рыбак рыба рыбалка
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атаковала Киев дронами: на Оболони работали силы ПВО

Россия атаковала Киев дронами: на Оболони работали силы ПВО

06:51Украина
Армия РФ оккупировала село Степановка в Донецкой области - DeepState

Армия РФ оккупировала село Степановка в Донецкой области - DeepState

06:43Украина
РФ пыталась устроить теракты на самолетах в США: в WSJ раскрыли детали операции

РФ пыталась устроить теракты на самолетах в США: в WSJ раскрыли детали операции

02:00Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала точную дату

Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала точную дату

Влупит 5-градусный мороз и засыплет снегом: регионы, где будет худшая погода

Влупит 5-градусный мороз и засыплет снегом: регионы, где будет худшая погода

Целая область под угрозой: стала известна цель наступления РФ в 2025 году

Целая область под угрозой: стала известна цель наступления РФ в 2025 году

Какой будет погода в Украине зимой: синоптик назвала самый холодный месяц

Какой будет погода в Украине зимой: синоптик назвала самый холодный месяц

Будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног: в Украине резко ухудшится погода

Будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног: в Украине резко ухудшится погода

Последние новости

07:19

"Убийцы!": королеву Испании и ее мужа забросали грязью

06:51

Россия атаковала Киев дронами: на Оболони работали силы ПВО

06:43

Армия РФ оккупировала село Степановка в Донецкой области - DeepState

06:29

Атлантида Западной цивилизации: чего ждать после выборов в США?мнение

05:58

Ошибается почти каждая хозяйка: что делать, если пригорает сковорода

Россия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - КоваленкоРоссия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - Коваленко
05:37

Рыба будет ловиться одна за другой: названа лучшая наживка для рыбалкиВидео

05:00

Какой сегодня праздник 5 ноября 2024: почему нельзя поднимать деньги с земли

04:35

Для чего нужны ручки над головой в авто: водители будут удивлены

04:01

Этикет в аэропортах и самолетах: что надеть и как правильно себя вестиВидео

Реклама
03:30

Китай обо всем знал: дипломат рассказал, на какую помощь для России "дал добро" ПекинВидео

03:01

Об утюге можно забыть: как предотвратить появление заломов на одежде

02:36

Почувствуют магию Нового 2025 года: 5 знаков зодиака, которых ждет настоящее чудо

02:00

РФ пыталась устроить теракты на самолетах в США: в WSJ раскрыли детали операции

01:30

47-летней звезде "Бухты Доусона" диагнострировали онкологию

01:00

Настоящие целители мира: какие знаки зодиака способны исцелять и спасать других

00:39

Армия КНДР может начать бои уже в ближайшие дни: в Госдепе США обеспокоены

04 ноября, понедельник
23:50

"Дайте мне поле": известный украинский репер вступил в Нацгвардию

23:25

ВСУ не в лучшем положении на фронте: Жорин дал важный прогноз о боях зимой

23:23

Спокойно пройдем зиму: в Минэнергетики разнесли прогноз СМИ по отключениям света

22:35

После нескольких месяцев знакомства: популярная украинская певица выходит замуж

Реклама
22:27

Кремль не скроет: башкиры в 3,5 раза чаще гибнут в Украине, чем москвичи - ГУР

22:20

Помощь Украине может прекратиться: в СМИ раскрыли подготовку Европы к победе Трампа

22:04

Число увеличивается: сколько военных КНДР уже в Курской области - ЗеленскийВидео

21:20

"Громкий" закон о дровах: нардеп сказал, к кому могут прийти с проверками

21:06

Кухонная губка, которая используется годами: как часто ее надо менять и почему

21:02

Оккупанты выходят на секретные позиции: ситуация в Часовом Яру напряженная

21:00

Канада готовит отправку первой систему ПВО NASAMS: Зеленский раскрыл детали решения

20:19

Снится метель и снег: эксперты растолковали известное сновидение

20:13

Тоня Матвиенко рассказала про расставание с Арсеном Мирзояном

19:59

РФ использует украинские SIM-карты для своих дронов: аналитик раскрыл новую схему атак

19:58

Это бюджет смерти для простых украинцев, - Тимошенко о недофинансировании социальных сферВидео

19:58

Можно ли заменить соду разрыхлителем: маленькая хитрость для хозяек

19:55

Онлайн-отсрочка в "Резерв+": в Минобороны сообщили об изменениях

19:32

"Мы приняли решение": Шольц сделал новое заявление о членстве Украины в НАТО

19:25

Влупит 5-градусный мороз и засыплет снегом: регионы, где будет худшая погода

19:10

Путин играет на равновесие и расколмнение

19:09

Позиция Германии четкая: Украина должна вступить в НАТО - Бербок

19:05

Это опасность: почему в Украине массово исчезают воробьи - объяснение орнитолога

18:56

Какое вознаграждение РФ готовит солдатам КНДР за участие в войне: в СМИ раскрыли детали

18:56

"Стал полем для разочарований": Пятов назвал виновного в его разводе с женой

Реклама
18:53

Миф или печальная реальность: почему нельзя пить чай с медом - настоящая причинаВидео

18:47

Как ВСУ брали в плен россиян на Курщине: полковник рассказал интересные детали

18:39

Будете обречены на одиночество: что нельзя делать 5 ноября - приметы

18:34

Харрис VS Трамп: чем завершится битва за Белый дом и чего ждать Украине

18:31

Почему собаки любят спать на спине: неожиданное объяснение ветеринара

17:57

Запад присоединился: за выводом из строя российских НПЗ стоят не только ВСУ - СМИ

17:55

Российский Су-57 впервые прибыл в Китай: что задумал Кремль - Defense Express

17:34

Победы Путину не видать: в ОП озвучили прогноз на фоне выборов в США

17:34

Остановка войны по китайскому плану мира: у Зеленского сделали важное заявление

17:20

ТОП-3 самых терпеливых знаков зодиака: кто точно умеет дождаться своего счастья

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять