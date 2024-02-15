УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Выбор очевиден: диетолог назвал самый полезный сорт рыбы для человека

Юрий Берендий
15 февраля 2024, 14:20
Главред выяснил, какие сорта рыбы являются самыми полезными для человека и сколько раз в неделю нужно включать в рацион рыбные продукты.
Выбор очевиден: диетолог назвал самый полезный сорт рыбы для человека
Какая рыба самая полезная для организма человека - самые полезные сорта рыбы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Морская рыба значительно полезнее речной благодаря содержанию таких веществ, как Омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты и витамины. О том, какая рыба самая полезная рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" кандидат медицинских наук, диетолог Олег Швец.

Он отмечает, что нужно включать в рацион морскую рыбу как минимум 2 раза в неделю всем людям.

Диетолог отмечает, что лучше покупать сырую рыбу, а потом заниматься процессом ее приготовления, для того, чтобы избежать попадания в готовое блюдо различных пищевых добавок.

"Лучше купить ее сырую и самому приготовить. Тогда вы будете знать, сколько вы положите туда соли и будете ли вы пользоваться пищевыми добавками или нет, и как именно вы ее приготовите будет хранить", - указывает Олег Швец.

Кроме того, он делает вывод о том, что большинство свойств сохраняет даже не только замороженная и консервированная, и даже сельдь.

"Если она приготовлена без добавления значительного количества соли, она также является полезной", - указывает диетолог.

Смотрите видео о том, какие сорта рыбы являются самыми полезными:

Олег Швец также призывает не потреблять рыбные продукты слишком часто.

"Желательно не потреблять очень часто, потому что некоторые виды рыбы могут накапливать определенные тяжелые химические элементы. Именно поэтому ограничивают потребление рыбы у беременных женщин и кормящих грудью", - говорит эксперт.

В то же время, кандидат медицинских наук указывает, что концентрация Омега-3 жирных кислот в сельди больше, чем в лососе, что делает сельдь чрезвычайно полезной для употребления.

Что такое Омега-3 жирные кислоты

Омега-3 жирные кислоты - это группа жирных кислот, которые имеют важное значение для правильной работы организма человека, но не синтезируются организмом и должны поступать с пищей. Главные представители этой группы - это альфа-линоленовая кислота (ALA), эикозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA).

ALA является растительным источником Омега-3 и содержится в таких продуктах, как льняное масло, тыквенные семечки, грецкие орехи и другие. EPA и DHA в основном содержатся в рыбе и морепродуктах, таких как лосось, макрель и другие.

Какая рыба самая полезная

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Олег Швец в своем материале на сайте Национального университета биоресурсов и природопользования Украины назвал самую полезную рыбу и как ее потребление влияет на здоровье человека.

Сельдь - это вид морской рыбы, которая известна своими полезными свойствами для здоровья. Она является источником многих полезных питательных веществ, включая белок, витамины, минералы и Омега-3 жирные кислоты. Диетолог приводит некоторые полезные свойства сельди:

  • Богатый источником белка: сельдь является отличным источником высококачественного белка, необходимого для роста и восстановления тканей.
  • Содержание Омега-3 жирных кислот: сельдь содержит значительные количества Омега-3 жирных кислот, таких как EPA и DHA, которые полезны для сердца, мозга и общего здоровья. "По содержанию длинноцепочечных (морских) Омега-3 жирных кислот сельдь опережает лосось, который занимает второе место. Все остальные виды рыб и морепродуктов отстают со значительным отрывом. Для получения целевого количества омеги надо съедать две порции сельди по 200 граммов в неделю", - говорится в материале.
  • Источник витаминов и минералов: в сельди есть витамины А, D, E и группы В, а также минералы, такие как селен, йод и железо.
  • Улучшает функцию мозга: богатая Омега-3, сельдь может улучшить функцию мозга и память.
  • Снижает риск заболеваний сердца: регулярное потребление сельди может помочь снизить риск заболеваний сердца и сосудов.
  • Полезен для плода: Олег Швец отмечает, что Омега-3 жирные кислоты имеют решающее значение и для развития мозга плода. "Результаты одного из исследований на эту тему показали, что дети женщин, которые ели две или более порций рыбы в неделю во время беременности, как правило, имели лучшие показатели интеллекта, поведения и развития", - пишет врач.

В общем, сельдь является полезным дополнением к рациону питания, особенно для тех, кто ищет источник высококачественного белка и Омега-3 жирных кислот.

Кто такой Олег Швец

Олег Швец - гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой общественного здоровья и нутрициологии НУБиП Украины, консультант по общественному здоровью МЗ Украины, президент Ассоциации диетологов Украины, член Президиума Украинской гастроэнтерологической ассоциации.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рыба
Реклама

Главное за день

В Украину придут температурные контрасты: в каких областях будет +12, а в каких -7

В Украину придут температурные контрасты: в каких областях будет +12, а в каких -7

14:27 Синоптик
"Это неизбежно, к сожалению": воин ВСУ предупредил о новой опасности на фронте

"Это неизбежно, к сожалению": воин ВСУ предупредил о новой опасности на фронте

13:43 Украина
РФ будет мстить: в ВСУ украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги

РФ будет мстить: в ВСУ украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги

13:13 Украина
Все главные новости

Популярное

Нашим отношениям конец : Ефросинина сделала признание о своем муже 23617

"Нашим отношениям конец": Ефросинина сделала признание о своем муже

В Киеве, Днепре, Львове прогремели мощные взрывы: есть прилеты 21672

В Киеве, Днепре, Львове прогремели мощные взрывы: есть "прилеты"

Разгром колонны под Авдеевкой: эксперт сделал неожиданное заявление о резервах ВСУ 6811

Разгром колонны под Авдеевкой: эксперт сделал неожиданное заявление о резервах ВСУ

Ракетный удар по Киеву: что известно об атаке 15 февраля 5955

Ракетный удар по Киеву: что известно об атаке 15 февраля

Последние новости

15:05

Голливудская актриса оскорбила украинок

14:53

Запад заговорил о передаче ВСУ оружия для "глубинных" ударов: оценка Минобороны

14:36

Белок станет водянистым: эксперт назвал распространенную ошибку в хранении яиц

14:27

В Украину придут температурные контрасты: в каких областях будет +12, а в каких -7

14:20

Выбор очевиден: диетолог назвал самый полезный сорт рыбы для человекаВидео

Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"Касьянов - о революции дронов в военном деле: "Украине надо срочно менять подходы"
14:16

Выход ВСУ из Авдеевки: ситуация в городе резко обострилась – эксперт

13:59

Хватит врать: террористка Поплавская набросилась на Киркорова

13:43

"Это неизбежно, к сожалению": воин ВСУ предупредил о новой опасности на фронте

13:38

Теперь официально преступница: СБУ объявила о подозрении Таисии Повалий

Реклама
13:13

РФ будет мстить: в ВСУ украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги

13:07

Путинистка Кудрявцева оказалсь в инвалидном кресле

13:00

Церковный праздник 16 февраля: как не навлечь на себя беду

12:57

В Авдеевке украинские подразделения частично отходят на более выгодные позиции – ВСУВидео

12:55

Как почистить духовку без мытья: паста из 2 ингредиентов работает всегда

12:22

После обвинения в абьюзе: Войтенко сделал предложение новой возлюбленной

12:22

Украинцев предупредили о подорожании бензина: когда ждать роста цен на АЗС

12:19

Как часто надо играть с кошкой: эксперт рассказал, сколько внимания нужно питомцу

12:14

99% людей их не используют: для чего нужны крючки на тележках в магазинахВидео

12:06

Путин неожиданно "прокинул" Трампа и подлизался к Байдену

11:46

"Приличное количество": Буданов заинтриговал заявлением о предоставлении Украине ракет для ПВО

Реклама
11:45

Богатые и успешные: что расскажет цвет глаз о судьбе и характере человекаВидео

11:39

Завтра Зеленский встретится с Шольцем и Макроном

11:26

На горячую или холодную сковородку: когда на самом деле нужно наливать масло

11:25

"Встали на сторону Путина": у Байдена раскритиковали республиканцев из-за Украины

11:15

"Есть готовые ракеты": украинцев предупредили об угрозе нового удара РФ

11:05

ГУР атаковало нефтебазу под Курском, - СМИ

11:04

Больше не будет "яиц по 17 грн": в Минобороны описали, как борются с коррупцией

10:27

Ты была любовью: Джамала рассказала о потере

10:25

Командир Азова назвал ошибку Украины и объяснил, как отбиться от оккупантов в Авдеевке

10:16

"Жалею, что не начали раньше": Путин выдал циничное заявление о войне в УкраинеВидео

09:58

Ад в Авдеевке: ситуация критическая, ВСУ противостоят семи бригадам оккупантов

09:38

О засорах можно забыть навсегда: 4 вещи, которые нужно делать регулярно

09:26

РФ готовит почву для атаки на еще одну страну: в ISW раскрыли подробности

09:17

Китайский гороскоп на 16 февраля: Петуху - конфликт, Собаке - встреча

09:11

Массированный ракетный удар РФ: стало известно, чем враг бил по Украине

08:33

Гороскоп на завтра 16 февраля 2024: Тельцов похвалят, Близнецам пора экономить

08:31

На Львовщину летели более 10 ракет: был "прилет", три человека пострадали

08:10

В ближайшее время можно ожидать разморозку новой войнымнение

08:02

Трамп хочет принудить Украину к переговорам с Путиным: в Bloomberg раскрыли детали

07:58

Ракетный удар РФ: на Полтавщине и Хмельнитчине взрывы, есть раненые и "прилеты"

Реклама
07:35

Безумная загадка для самых внимательных: нужно найти 2 ошибки за 6 секунд

07:00

Ракетный удар по Киеву: что известно об атаке 15 февраляВидео

06:20

В Киеве, Днепре, Львове прогремели мощные взрывы: есть "прилеты"

06:10

С 13 на 14 февраля был установлен абсолютный рекорд на фронтемнение

05:30

Как удалить застарелый жир на кухне: простой, но очень эффективный способ

05:00

В Кремле шантажируют США и Украину "долгой войной"

04:30

Чем обработать семена помидор от фитофторы: копеечное средство спасет урожай

04:05

РФ хочет использовать ядерку: в США раскрыли причину "серьезной угрозы" нацбезопасности

03:40

Какой продукт невозможно пересолить: ответ знают лишь единицы

03:05

Для чего хозяйки кладут мокрые газеты в холодильник: секрет из СССРВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Праздники
Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять