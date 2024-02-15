Выбор очевиден: диетолог назвал самый полезный сорт рыбы для человека

Главред выяснил, какие сорта рыбы являются самыми полезными для человека и сколько раз в неделю нужно включать в рацион рыбные продукты.

https://glavred.info/life/vybor-ocheviden-dietolog-nazval-samyy-poleznyy-sort-ryby-dlya-cheloveka-10541987.html Ссылка скопирована

Какая рыба самая полезная для организма человека - самые полезные сорта рыбы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Морская рыба значительно полезнее речной благодаря содержанию таких веществ, как Омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты и витамины. О том, какая рыба самая полезная рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" кандидат медицинских наук, диетолог Олег Швец.

Он отмечает, что нужно включать в рацион морскую рыбу как минимум 2 раза в неделю всем людям.

Диетолог отмечает, что лучше покупать сырую рыбу, а потом заниматься процессом ее приготовления, для того, чтобы избежать попадания в готовое блюдо различных пищевых добавок.

"Лучше купить ее сырую и самому приготовить. Тогда вы будете знать, сколько вы положите туда соли и будете ли вы пользоваться пищевыми добавками или нет, и как именно вы ее приготовите будет хранить", - указывает Олег Швец.

Кроме того, он делает вывод о том, что большинство свойств сохраняет даже не только замороженная и консервированная, и даже сельдь.

"Если она приготовлена без добавления значительного количества соли, она также является полезной", - указывает диетолог.

Смотрите видео о том, какие сорта рыбы являются самыми полезными:

Олег Швец также призывает не потреблять рыбные продукты слишком часто.

"Желательно не потреблять очень часто, потому что некоторые виды рыбы могут накапливать определенные тяжелые химические элементы. Именно поэтому ограничивают потребление рыбы у беременных женщин и кормящих грудью", - говорит эксперт.

В то же время, кандидат медицинских наук указывает, что концентрация Омега-3 жирных кислот в сельди больше, чем в лососе, что делает сельдь чрезвычайно полезной для употребления.

Что такое Омега-3 жирные кислоты

Омега-3 жирные кислоты - это группа жирных кислот, которые имеют важное значение для правильной работы организма человека, но не синтезируются организмом и должны поступать с пищей. Главные представители этой группы - это альфа-линоленовая кислота (ALA), эикозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA).

ALA является растительным источником Омега-3 и содержится в таких продуктах, как льняное масло, тыквенные семечки, грецкие орехи и другие. EPA и DHA в основном содержатся в рыбе и морепродуктах, таких как лосось, макрель и другие.

Какая рыба самая полезная

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Олег Швец в своем материале на сайте Национального университета биоресурсов и природопользования Украины назвал самую полезную рыбу и как ее потребление влияет на здоровье человека.

Сельдь - это вид морской рыбы, которая известна своими полезными свойствами для здоровья. Она является источником многих полезных питательных веществ, включая белок, витамины, минералы и Омега-3 жирные кислоты. Диетолог приводит некоторые полезные свойства сельди:

Богатый источником белка: сельдь является отличным источником высококачественного белка, необходимого для роста и восстановления тканей.

Содержание Омега-3 жирных кислот: сельдь содержит значительные количества Омега-3 жирных кислот, таких как EPA и DHA, которые полезны для сердца, мозга и общего здоровья. "По содержанию длинноцепочечных (морских) Омега-3 жирных кислот сельдь опережает лосось, который занимает второе место. Все остальные виды рыб и морепродуктов отстают со значительным отрывом. Для получения целевого количества омеги надо съедать две порции сельди по 200 граммов в неделю", - говорится в материале.

Источник витаминов и минералов: в сельди есть витамины А, D, E и группы В, а также минералы, такие как селен, йод и железо.

Улучшает функцию мозга: богатая Омега-3, сельдь может улучшить функцию мозга и память.

Снижает риск заболеваний сердца: регулярное потребление сельди может помочь снизить риск заболеваний сердца и сосудов.

Полезен для плода: Олег Швец отмечает, что Омега-3 жирные кислоты имеют решающее значение и для развития мозга плода. "Результаты одного из исследований на эту тему показали, что дети женщин, которые ели две или более порций рыбы в неделю во время беременности, как правило, имели лучшие показатели интеллекта, поведения и развития", - пишет врач.

В общем, сельдь является полезным дополнением к рациону питания, особенно для тех, кто ищет источник высококачественного белка и Омега-3 жирных кислот.

Кто такой Олег Швец Олег Швец - гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой общественного здоровья и нутрициологии НУБиП Украины, консультант по общественному здоровью МЗ Украины, президент Ассоциации диетологов Украины, член Президиума Украинской гастроэнтерологической ассоциации.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.