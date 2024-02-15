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99% людей их не используют: для чего нужны крючки на тележках в магазинах

Юрий Берендий
15 февраля 2024, 12:14
Вы когда-нибудь замечали металлические крючки на тележках в супермаркетах? Оказывается, они не просто украшают тележку, а имеют очень удобное применение.
99% людей их не используют: для чего нужны крючки на тележках в магазинах
Для чего нужны крючки на тележках в магазинах - лайфхак для покупок / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Тележки для супермаркетов не нуждаются в объяснениях, не так ли? Они имеют четыре колеса и, как правило, сиденье для младенца или малыша, на котором можно сидеть. Оказывается, вы ошибаетесь.

Вы когда-нибудь замечали крючок, который крепится прямо под ручкой коляски? Оказывается, он не просто для украшения. Он имеет очень умное применение, пишет Mirror.

Открытием поделился сотрудник Woolworths в Австралии, который загрузил видео на страницу Woolworths Australia в TikTok. В видео сотрудник объяснил: "На задней стенке каждой тележки есть крючок для вежливости, чтобы вы могли повесить шляпу или многоразовые пакеты, чтобы вам не пришлось носить их по магазину".

видео дня

Смотрите видео о том, для чего нужны крючки на тележках в супермаркете:

Такие крючки также распространены на тележках во всем мире. Крючок на тележке в супермаркете - это удобное дополнение, которое позволяет покупателям удобно перевозить свои покупки. Он обычно находится на передней части тележки, возле ручки. Крючок предназначен для того, чтобы покупатели могли подвесить сумки или другие товары, освободив таким образом руки. Это особенно удобно, когда вы переносите большое количество товаров или тяжелые предметы.

Подвешивание сумок на крючок позволяет равномерно распределить вес нагрузки и уменьшить усилия, которые нужно осуществить для транспортировки покупок. Кроме того, это позволяет покупателям быстрее и удобнее перемещаться по магазину, а также оказывает положительное влияние на их осанку, поскольку они несут вес равномерно, а не согнуты под весом сумок.

Крючок также может быть использован для подвешивания сумок с покупками во время оплаты товаров на кассе. Это позволяет сохранить место на ленте кассы, а также помогает избежать ситуации, когда товары падают или рассыпаются во время оплаты.

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