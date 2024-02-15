Для чего хозяйки кладут мокрые газеты в холодильник: секрет из СССР

Главред выяснил, почему некоторые хозяйки кладут в холодильник мокрые газеты и как они помогают держать его в чистоте.

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Для чего класть мокрые газеты в холодильник - как вывести запах / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Чистота в холодильнике имеет большое значение по разным причинам. Во-первых, она обеспечивает безопасность хранения продуктов питания. Регулярная уборка помогает предотвратить размножение вредных бактерий, которые могут загрязнить пищу и вызвать заболевания. Кроме того, чистота в холодильнике помогает избежать распространения неприятных запахов, которые могут перейти на хранящиеся продукты. Ухоженный холодильник также повышает продолжительность хранения продуктов.

К счастью, простое и экологичное решение может быть уже в вашей мусорке. Возможно, газета не является первым, что приходит на ум для устранения запаха из холодильника, но ее свойства поглощения делают ее эффективным и естественным средством.

Почему полезно класть мокрую газету в холодильник

Класть мокрые газеты в холодильник - это эффективный способ хранения овощей и фруктов, и он имеет несколько преимуществ:

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Сохранение влажности: мокрые газеты создают влажную среду, что помогает избежать пересыхания продуктов.

Сохранение свежести: влажность, выделяемая из мокрых газет, помогает продуктам оставаться свежими на более долгое время.

Поглощение запахов: мокрые газеты могут поглощать неприятные запахи, что помогает избежать запахов, которые могут передаваться между продуктами.

В общем, этот метод может помочь держать продукты свежими и повысить их продолжительность хранения.

Как правильно класть мокрые газеты в холодильник

Газета обладает высокой абсорбирующей способностью и может эффективно поглощать и устранять запахи. Чтобы использовать силу старых газет для устранения зловонных запахов из холодильника, вы можете применить простую, но эффективную технику, как показано в видео Кристины Деннис, которую она опубликовала в своем TikTok под ником "The DIY Mommy".

Автор видео советует сначала хорошо почистить холодильник.

"Затем возьмите несколько листов старой газеты и сомкните их в рыхлые шарики или пучки. Размер шариков может быть разным, но старайтесь, чтобы они были достаточно маленькими, чтобы удобно поместиться в вашем холодильнике", - указывает она в видео.

Кристина Деннис отмечает, что после того, как вы скрутили листы в шарики, разложите их по всему холодильнику.

"Распределите их по разным полкам и отсекам. Вы также можете положить несколько газетных шариков в ящик для свежих продуктов или в другие места, где обычно задерживаются запахи", - добавляет автор видео.

Смотрите видео о том, как использовать старые газеты для устранения посторонних запахов из холодильника:

Она отмечает, что нужно оставить газетные шарики в холодильнике на несколько дней или дольше, чтобы они поглотили нежелательные запахи. Затем хозяйка советует выбросить газеты из холодильника и протереть его раствором из равных частей уксуса и воды.

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