Зачем класть мел в холодильник: секрет опытных хозяек

Обычный мел поможет избавиться от надоедливой проблемы, которая преследует многих владельцев этого прибора.

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Зачем класть мел в холодильник/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Неприятные запахи в холодильнике – это довольно распространенная надоедливая проблема, с которой хотя бы раз сталкивался каждый из нас. В холодильнике хранится много разнообразных продуктов, но если какой-то из них сам по себе имеет не слишком приятный запах или начал издавать такие "ароматы" из-за порчи, то очень быстро этот запах заполнит всё закрытое пространство вокруг себя.

Если нужен способ, как убрать запах в холодильнике, то можно воспользоваться некоторыми народными средствами. Одним из таких действенных способов, который известен не всем, является использование мела.

Но перед тем, как использовать такой способ, сначала нужно выполнить несколько важных шагов. Чтобы убрать неприятный запах из холодильника, в первую очередь нужно найти первоисточник такого "аромата" и устранить его. Если это продукт, который испортился, то его нужно выбросить, а все остальные продукты, которые были рядом с ним, проверить на наличие или отсутствие признаков порчи.

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После этого следует выключить устройство из розетки, достать все продукты и помыть холодильник внутри. Далее нужно оставить его на немного открытым, чтобы он проветрился. После этого можно вернуть продукты на свои места и включить прибор.

Зачем класть мел в холодильник

Но даже после мытья холодильника остатки неприятного запаха всё равно могут остаться. В таком случае придет на помощь обычный мел.

Просто нужно положить несколько кусочков мела на полки холодильника. Мел поглотит неприятный запах и сделает воздух внутри устройства свежим и чистым.

Можно также класть кусочки мела в холодильник для "профилактики" – чтобы предупредить возникновение и накоплением там неприятных "ароматов".

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