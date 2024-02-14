Точно зацветет: девушка показала, чем нужно поливать цветок

Цветущие орхидеи выглядят поистине потрясающе, но бывает трудно добиться того, чтобы их цветение длилось долго.
Чтобы помочь, одна любительница орхидей поделилась в TikTok тем, что она делает каждые 10 дней, чтобы его домашнее растение "цвело постоянно".
Самым распространенным видом орхидей являются мотыльковые орхидеи - это также самые простые в выращивании сорта. Несмотря на простоту ухода за ними, если хозяева не уделяют этим комнатным растениям должного внимания, их цветение будет недолгим.
В связи с этим одна любительница орхидей поделилась в TikTok тем, как она поддерживает "постоянное цветение" своего комнатного растения.
Она поделилась видео, в котором она рекомендует владельцам орхидей поливать свои комнатные растения раствором банановой кожуры.
Чтобы воспользоваться этим советом, возьмите банановую кожуру и нарежьте ее на кусочки. Оставьте нарезанную банановую кожуру замачиваться в теплой воде на несколько часов, чем дольше, тем лучше.
После этого используйте воду из банановой кожуры для полива орхидеи и подождите, пока вся вода не стечет.
Кива рекомендует повторять этот процесс каждые 10 дней, чтобы добиться наилучших результатов.
Смотрите видео о том, как заставить орхидеи цвести:
@kivakriti#houseplantdiary ? #loveforOrchids❤️#Tipsandtricks✌️#plantmum#myhealer???♬ Can't Take My Eyes Off You - Joytastic Sarah
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