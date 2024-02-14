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Зефир в домашних условиях: как нужно делать тающее во рту лакомству

Дмитрий Видоменко
14 февраля 2024, 15:42
"Зефир в домашних условиях" - порой не один кулинар-любитель задумывался сделать такое лакомство собственноручно.
Зефир
Чем домашний зефир отличается от магазинного? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Зефир в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Фруктовое пюре: 250 г (яблочное, ягодное, банановое)
  • Сахар: 300 г
  • Агар-агар: 9 г
  • Вода: 100 мл
  • Белок яичный: 60 г (2 шт.)
  • Лимонная кислота: щепотка
  • Сахарная пудра: для обсыпки

Приготовление:

Фруктовое пюре:

  • Яблочное. Очистите яблоки от кожицы и сердцевины, запеките в духовке до мягкости, затем протрите через сито.
  • Ягодное. Свежие ягоды протрите через сито, чтобы удалить косточки.
  • Банановое. Спелые бананы разомните вилкой.
  • Агар-агар (оно же - желе). Залейте 50 мл воды и оставьте на 10 минут для набухания.
  • Сироп. В кастрюлю насыпьте 250 г сахара, добавьте 50 мл воды и поставьте на огонь. Доведите до кипения, постоянно помешивая.
  • Белки. В миске взбейте белки с щепоткой соли до устойчивых пиков.
  • Сироп. В кипящий сироп добавьте набухший агар-агар и варите 5 минут, постоянно помешивая.

Соединение. Небольшую порцию горячего сиропа тонкой струйкой влейте во взбитые белки, продолжая взбивать на высокой скорости. Добавьте лимонную кислоту.

Формирование. Влейте оставшийся сироп в белковую массу, взбивайте еще 3-5 минут до глянцевого состояния.

Затем Переложите зефирную массу в кондитерский мешок с насадкой. Отсадите зефирки на пергаментную бумагу, посыпанную сахарной пудрой.

Оставьте зефир при комнатной температуре на 6-8 часов для застывания.

Готовые зефирки обваляйте в сахарной пудре и сложите в контейнер.

Советы:

  • Для более яркого вкуса можно добавить в зефирное пюре ваниль, корицу, цедру лимона или апельсина.
  • Чтобы зефир получился более пышным, используйте охлажденные белки.
  • Для проверки готовности зефира можно аккуратно дотронуться до него пальцем. Если зефир не липнет, он готов.
  • Хранить зефир в герметичном контейнере при комнатной температуре до 5 дней.

Чем домашний зефир отличается от магазинного?

Состав:

Домашний зефир. В составе только натуральные ингредиенты: фруктовое пюре, сахар, агар-агар, белок.

Магазинный зефир содержит консерванты, красители, ароматизаторы, пектин, патоку.

Вкус:

Домашний зефир. Более нежный, воздушный, с выраженным вкусом фруктов.

Магазинный зефир. Менее выраженный вкус,более плотная текстура.

Сахар:

Домашний зефир. Содержит меньше сахара.

Магазинный зефир. Содержит больше сахара.

Срок хранения:

Домашний зефир. Хранится 3-5 дней.

Зефир

Что будет если перевзбить зефирную массу?

Перевзбитая зефирная масса может привести к следующим проблемам:

  • Опадение. Воздушные пузырьки в белке, которые делают зефир пышным, начнут лопаться, и масса станет жидкой.
  • Гранулированная текстура. Из-за разрушения белковой структуры зефир может стать зернистым и плотным.
  • Плохая фиксация формы. Зефирки не будут держать форму и могут расплываться.
  • Ухудшение вкуса. Перевзбитая зефирная масса может стать менее сладкой и иметь более "мыльный" вкус.

Чтобы избежать этих проблем:

  • Не перевзбивайте белки. Взбивайте белки до устойчивых пиков, но не до состояния "сухого меренга".
  • Следите за температурой. Охлажденные белки взбиваются лучше и меньше подвержены перевзбиванию.
  • Добавляйте сироп постепенно. Вливайте сироп тонкой струйкой, постоянно взбивая массу.
  • Используйте правильный агар-агар. Сила геля агар-агара влияет на конечную текстуру зефира.

Если вы все же перевзбили зефирную массу:

  • Можно попробовать добавить немного фруктового пюре: Это поможет вернуть массе немного жидкой консистенции.
  • Можно использовать массу для приготовления зефирных конфет: Сформируйте из зефирной пасты конфеты и покройте их шоколадом или орехами.
  • В целом, лучше не перевзбивать зефирную массу, чтобы получить пышный, вкусный и красивый зефир.

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