Зефир в домашних условиях: как нужно делать тающее во рту лакомству

Зефир в домашних условиях
Ингредиенты:
- Фруктовое пюре: 250 г (яблочное, ягодное, банановое)
- Сахар: 300 г
- Агар-агар: 9 г
- Вода: 100 мл
- Белок яичный: 60 г (2 шт.)
- Лимонная кислота: щепотка
- Сахарная пудра: для обсыпки
Приготовление:
Фруктовое пюре:
- Яблочное. Очистите яблоки от кожицы и сердцевины, запеките в духовке до мягкости, затем протрите через сито.
- Ягодное. Свежие ягоды протрите через сито, чтобы удалить косточки.
- Банановое. Спелые бананы разомните вилкой.
- Агар-агар (оно же - желе). Залейте 50 мл воды и оставьте на 10 минут для набухания.
- Сироп. В кастрюлю насыпьте 250 г сахара, добавьте 50 мл воды и поставьте на огонь. Доведите до кипения, постоянно помешивая.
- Белки. В миске взбейте белки с щепоткой соли до устойчивых пиков.
- Сироп. В кипящий сироп добавьте набухший агар-агар и варите 5 минут, постоянно помешивая.
Соединение. Небольшую порцию горячего сиропа тонкой струйкой влейте во взбитые белки, продолжая взбивать на высокой скорости. Добавьте лимонную кислоту.
Формирование. Влейте оставшийся сироп в белковую массу, взбивайте еще 3-5 минут до глянцевого состояния.
Затем Переложите зефирную массу в кондитерский мешок с насадкой. Отсадите зефирки на пергаментную бумагу, посыпанную сахарной пудрой.
Оставьте зефир при комнатной температуре на 6-8 часов для застывания.
Готовые зефирки обваляйте в сахарной пудре и сложите в контейнер.
Советы:
- Для более яркого вкуса можно добавить в зефирное пюре ваниль, корицу, цедру лимона или апельсина.
- Чтобы зефир получился более пышным, используйте охлажденные белки.
- Для проверки готовности зефира можно аккуратно дотронуться до него пальцем. Если зефир не липнет, он готов.
- Хранить зефир в герметичном контейнере при комнатной температуре до 5 дней.
Чем домашний зефир отличается от магазинного?
Состав:
Домашний зефир. В составе только натуральные ингредиенты: фруктовое пюре, сахар, агар-агар, белок.
Магазинный зефир содержит консерванты, красители, ароматизаторы, пектин, патоку.
Вкус:
Домашний зефир. Более нежный, воздушный, с выраженным вкусом фруктов.
Магазинный зефир. Менее выраженный вкус,более плотная текстура.
Сахар:
Домашний зефир. Содержит меньше сахара.
Магазинный зефир. Содержит больше сахара.
Срок хранения:
Домашний зефир. Хранится 3-5 дней.
Что будет если перевзбить зефирную массу?
Перевзбитая зефирная масса может привести к следующим проблемам:
- Опадение. Воздушные пузырьки в белке, которые делают зефир пышным, начнут лопаться, и масса станет жидкой.
- Гранулированная текстура. Из-за разрушения белковой структуры зефир может стать зернистым и плотным.
- Плохая фиксация формы. Зефирки не будут держать форму и могут расплываться.
- Ухудшение вкуса. Перевзбитая зефирная масса может стать менее сладкой и иметь более "мыльный" вкус.
Чтобы избежать этих проблем:
- Не перевзбивайте белки. Взбивайте белки до устойчивых пиков, но не до состояния "сухого меренга".
- Следите за температурой. Охлажденные белки взбиваются лучше и меньше подвержены перевзбиванию.
- Добавляйте сироп постепенно. Вливайте сироп тонкой струйкой, постоянно взбивая массу.
- Используйте правильный агар-агар. Сила геля агар-агара влияет на конечную текстуру зефира.
Если вы все же перевзбили зефирную массу:
- Можно попробовать добавить немного фруктового пюре: Это поможет вернуть массе немного жидкой консистенции.
- Можно использовать массу для приготовления зефирных конфет: Сформируйте из зефирной пасты конфеты и покройте их шоколадом или орехами.
- В целом, лучше не перевзбивать зефирную массу, чтобы получить пышный, вкусный и красивый зефир.
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