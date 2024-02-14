Зефир в домашних условиях: как нужно делать тающее во рту лакомству

"Зефир в домашних условиях" - порой не один кулинар-любитель задумывался сделать такое лакомство собственноручно.

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Чем домашний зефир отличается от магазинного? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Зефир в домашних условиях

Ингредиенты:

Фруктовое пюре: 250 г (яблочное, ягодное, банановое)

Сахар: 300 г

Агар-агар: 9 г

Вода: 100 мл

Белок яичный: 60 г (2 шт.)

Лимонная кислота: щепотка

Сахарная пудра: для обсыпки

Приготовление:

Фруктовое пюре:

Яблочное. Очистите яблоки от кожицы и сердцевины, запеките в духовке до мягкости, затем протрите через сито.

Ягодное. Свежие ягоды протрите через сито, чтобы удалить косточки.

Банановое. Спелые бананы разомните вилкой.

Агар-агар (оно же - желе). Залейте 50 мл воды и оставьте на 10 минут для набухания.

Сироп. В кастрюлю насыпьте 250 г сахара, добавьте 50 мл воды и поставьте на огонь. Доведите до кипения, постоянно помешивая.

Белки. В миске взбейте белки с щепоткой соли до устойчивых пиков.

Сироп. В кипящий сироп добавьте набухший агар-агар и варите 5 минут, постоянно помешивая.

Соединение. Небольшую порцию горячего сиропа тонкой струйкой влейте во взбитые белки, продолжая взбивать на высокой скорости. Добавьте лимонную кислоту.

Формирование. Влейте оставшийся сироп в белковую массу, взбивайте еще 3-5 минут до глянцевого состояния.

Затем Переложите зефирную массу в кондитерский мешок с насадкой. Отсадите зефирки на пергаментную бумагу, посыпанную сахарной пудрой.

Оставьте зефир при комнатной температуре на 6-8 часов для застывания.

Готовые зефирки обваляйте в сахарной пудре и сложите в контейнер.

Советы:

Для более яркого вкуса можно добавить в зефирное пюре ваниль, корицу, цедру лимона или апельсина.

Чтобы зефир получился более пышным, используйте охлажденные белки.

Для проверки готовности зефира можно аккуратно дотронуться до него пальцем. Если зефир не липнет, он готов.

Хранить зефир в герметичном контейнере при комнатной температуре до 5 дней.

Чем домашний зефир отличается от магазинного?

Состав:

Домашний зефир. В составе только натуральные ингредиенты: фруктовое пюре, сахар, агар-агар, белок.

Магазинный зефир содержит консерванты, красители, ароматизаторы, пектин, патоку.

Вкус:

Домашний зефир. Более нежный, воздушный, с выраженным вкусом фруктов.

Магазинный зефир. Менее выраженный вкус,более плотная текстура.

Сахар:

Домашний зефир. Содержит меньше сахара.

Магазинный зефир. Содержит больше сахара.

Срок хранения:

Домашний зефир. Хранится 3-5 дней.

Что будет если перевзбить зефирную массу?

Перевзбитая зефирная масса может привести к следующим проблемам:

Опадение. Воздушные пузырьки в белке, которые делают зефир пышным, начнут лопаться, и масса станет жидкой.

Гранулированная текстура. Из-за разрушения белковой структуры зефир может стать зернистым и плотным.

Плохая фиксация формы. Зефирки не будут держать форму и могут расплываться.

Ухудшение вкуса. Перевзбитая зефирная масса может стать менее сладкой и иметь более "мыльный" вкус.

Чтобы избежать этих проблем:

Не перевзбивайте белки. Взбивайте белки до устойчивых пиков, но не до состояния "сухого меренга".

Следите за температурой. Охлажденные белки взбиваются лучше и меньше подвержены перевзбиванию.

Добавляйте сироп постепенно. Вливайте сироп тонкой струйкой, постоянно взбивая массу.

Используйте правильный агар-агар. Сила геля агар-агара влияет на конечную текстуру зефира.

Если вы все же перевзбили зефирную массу:

Можно попробовать добавить немного фруктового пюре: Это поможет вернуть массе немного жидкой консистенции.

Можно использовать массу для приготовления зефирных конфет: Сформируйте из зефирной пасты конфеты и покройте их шоколадом или орехами.

В целом, лучше не перевзбивать зефирную массу, чтобы получить пышный, вкусный и красивый зефир.

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